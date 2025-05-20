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莫內〈睡蓮〉真跡抵台 教看印象派繪畫3大關鍵特色

2025/05/20 06:00

克勞德．莫內（Claude Monet），《睡蓮》，1908年，油彩、畫布，94.8×89.9公分。（富邦美術館提供）克勞德．莫內（Claude Monet），《睡蓮》，1908年，油彩、畫布，94.8×89.9公分。（富邦美術館提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕由美國伍斯特美術館（Worcester Art Museum）策劃的「印象派—從莫內到美國：光、跨越海洋」特展，空運來台52件伍斯特美術館珍藏印象派真跡，將於6月在富邦美術館展出。

領銜作品法國印象派巨擘莫內（Claude Monet）的〈睡蓮〉，是藝術家晚年最具代表性的創作之一，透過層層疊疊的筆觸、流動的色彩，捕捉水面上瞬息萬變的光線與時間感，展現對光與色彩的終極追求，是印象派走向現代抽象藝術的重要橋樑。

富邦美術館今發布新聞稿指出，此展將深入呈現印象派繪畫3大關鍵特色，即捕捉眼睛所見的瞬間印象、走出畫室進行戶外寫生，以及運用明亮色彩與鬆散筆觸展現光與空氣的流動感。

展覽將帶領觀眾穿越印象派的誕生與擴展之路，從印象派的革命性起源與對傳統繪畫的顛覆，到巴黎作為印象派的中心、印象派在歐洲的擴展、美國印象派的獨特發展，再看藝術家如何突破印象派的界限，以及印象派如何被運用來描繪美國西部風景。

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