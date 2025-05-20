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藝文 > 藝起享享 > 看表演

台灣歌劇偶戲跨界 即時投影關鍵在小肌肉運作 導演曝操偶最高境界

2025/05/20 00:46

無獨有偶工作室劇團導演鄭嘉音貼出一段短片，讓人看見操偶師「手嘴並用」的功夫。（翻攝自鄭嘉音臉書）無獨有偶工作室劇團導演鄭嘉音貼出一段短片，讓人看見操偶師「手嘴並用」的功夫。（翻攝自鄭嘉音臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕台北市立國樂團2019年的台灣歌劇作品《我的媽媽欠栽培》，將於5月23日重啟巡演。這部改編自作家楊富閔散文的舞台作品，充滿台灣味，以偶戲跨界合作，讓現實與幻想交織呈現，讓原著作家也大喊特愛操偶的表現。

負責偶戲的無獨有偶工作室劇團導演鄭嘉音，今天在臉書貼出一段短片（https://reurl.cc/NYLWWe），親自揭開把偶戲演活的特別技法，只見一個操偶師，嘴巴咬著一個一片大紙板，上上下下創造歌廳內星光燦爛的情景，雙手還拿著粉紅道具左右移動，為熱鬧氣氛加分，鄭嘉音說，要讓大家看看操偶的最高境界：「手嘴並用」。

鄭嘉音表示，「這次在北藝中心大劇院演出，即時透影的操偶台和觀眾們比起之前中山堂要靠近許多，大家看戲之餘，也可以欣賞操偶師的八爪章魚功。」

鄭嘉音還附帶說明，《我的媽媽欠栽培》這齣歌劇主要還是以人戲為主，但偶戲演員7人組卻是在3月初最早就開排，「偶戲演師必須懂得所有戲劇的表演元素，另外再加上操偶的技術，像這次操偶的同時還需要一邊唱歌。許多時候他們在偶的身後不被看見，甚至是兩三個人合作撐起一個偶，即時投影的部分還需要如同外科醫生般穩定的小肌肉運作，希望大家可以欣賞到精湛的操偶，多多給他們一些掌聲。」

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