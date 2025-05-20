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緬懷台語流行樂大師吳晉淮、洪一峰 5/24起紀念活動登場

2025/05/20 14:40

紀念吳晉淮與洪一峰兩位大師，南市舉辦「川流不息——音樂大師長河」系列紀念活動。（南市文化局提供）紀念吳晉淮與洪一峰兩位大師，南市舉辦「川流不息——音樂大師長河」系列紀念活動。（南市文化局提供）

〔記者王涵平／台南報導〕 紀念台語流行音樂大師吳晉淮、洪一峰，南市舉辦「川流不息——音樂大師長河」系列紀念活動，5月24日至6月22日分別在永成戲院、吳晉淮音樂紀念館及新營文化中心演藝廳，舉辦2場音樂會和3場講唱會。

出身於柳營的吳晉淮，以歌手、作詞作曲家、專輯製作人等不同的身分，深刻影響及塑造近代台語歌發展的樣貌，留下許多膾炙人口的經典台語老歌，如〈關仔嶺之戀〉、講什麼山盟海誓等。

台灣國寶、寶島歌王洪一峰出生於鹽水，其音樂作品多結合台灣地方文化，展現本土音樂的魅力，傳達深刻情感與社會意識，淡水暮色思慕的人舊情綿綿等，皆是廣為傳唱的經典作品。

紀念音樂會首場6月8日紀念吳晉淮110歲冥誕，在吳晉淮音樂紀念館舉辦，在吳晉淮曾經生活過的建築前，透過旋律相互交流。活動免費入場，邀請許富凱、曾心梅、陳思安、山元聰等歌手，與歌迷重溫美好歲月。

6月22日在新營文化中心，紀念洪一峰對於傳承台灣音樂歌謠文化的貢獻，特別邀請洪榮宏演唱其父親之作品，更能展現音樂與情感的深度連結。邀請向蕙玲、謝銘祐、山元聰、日台親善歌手真氣（Maki）共同演唱兩位大師的經典歌曲。6月2日開放OPENTIX索票。

3場講唱會分別5月24日、25日、6月8日下午2時在永成戲院開講與開唱，邀請謝宇威、陳宏銘與劉玉霖、農村武裝青年，將吳晉淮與洪一峰的作品透過戲劇化的方式呈現，結合音樂與戲劇的表演經驗，以不同的主題、不同的表演方式，闡述大師生平創作歷程。

紀念吳晉淮與洪一峰兩位大師，南市舉辦「川流不息——音樂大師長河」系列紀念活動。（南市文化局提供）紀念吳晉淮與洪一峰兩位大師，南市舉辦「川流不息——音樂大師長河」系列紀念活動。（南市文化局提供）

紀念吳晉淮與洪一峰兩位大師，南市舉辦「川流不息——音樂大師長河」系列紀念活動。（南市文化局提供）紀念吳晉淮與洪一峰兩位大師，南市舉辦「川流不息——音樂大師長河」系列紀念活動。（南市文化局提供）

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