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藝文 > 藝起享享 > 看表演

陳大天閃兵仍續演《莎姆雷特》 屏風表演班發聲明

2025/05/20 16:22

《莎姆雷特》演出聲明全文。（翻攝自屏風表演班臉書）《莎姆雷特》演出聲明全文。（翻攝自屏風表演班臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕藝人「小蝦」陳大天驚爆閃兵，但他參演的屏風表演班李國修紀念作品《莎姆雷特》，本週就要在國家戲劇院演出，由於短時間來不及換角，屏風表演班今（20）日發出聲明，表示「決定仍由陳大天參與演出」，「期盼社會大眾得以諒解，讓集結台前幕後衆多演職人員心力，以及籌備與排練甚久的作品可以順利演出。」

對此，網友反應不一，有人認為「還是再想想吧？」有人支持「Cancel文化不要影響到其他努力準備的劇組人員，時間又那麼短。」有人則建議「開放退票? 讓觀眾自己選」。

《莎姆雷特》演出聲明全文如下：
感謝各界對《莎姆雷特》的關注與支持。本劇演員陳大天，因逃避兵役事件引發社會關注，我們深感遺憾。
由於本劇加演場次沒有規劃預備演員，而《莎姆雷特》是一部架構與佈局極其精密的「戲中戲中戲」，目前無法在短時間內找到適合人選接替該角色，決定仍由陳大天參與演出。
期盼社會大眾得以諒解，讓集結台前幕後衆多演職人員心力，以及籌備與排練甚久的作品可以順利演出。
陳大天本人已深刻自責其行為之不當，對社會大眾、劇組夥伴，特別是影響到他所敬重的國修老師作品，感到萬分歉意和懊悔。
我們理解這樣的事件會讓大家感到失望，也明白觀眾對演員的期待。希望仍能以作品本身的力量，獲得觀衆的感動與共鳴。
《莎姆雷特》將於5月23、24日如期在國家戲劇院演出，誠摯邀請大家走進劇場，與我們一同體驗這場喜悲交織的舞台作品。
《莎姆雷特》製作團隊敬上

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