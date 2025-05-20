屏東縣文資審議通過15名文化保存者 再添加27項文化成果。

「客家祖牌」保存者曾學政。（屏東縣政府文化處提供）

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府於今年文化資產審議會，通過登錄傳統工藝、傳統表演藝術、民俗、文化資產保存技術及保存者、古物共10項文化資產、認定15位保存者與2個保存團體，共計27項成果，展現地方文化保存與傳承的豐碩成果。

排灣族力里系maljeveq （五年祭）獲得登錄登記。（屏東縣文化處提供）

屏東縣文化資產保護所表示，傳統工藝登錄「粧佛」為傳統工藝並認定藝師林明棟為保存者；「神像雕刻」藝師李昱進為保存者、「客家祖牌」藝師曾學政為保存者。傳統表演藝術類恆春民謠藝師陳慶松增列「恆春民謠」保存者；高明喜藝師增列為「排灣族歌謠」保存者。另有5位藝師江清坤、陳連春 、高淑美、陳黃英連、洪春花獲增列為「排灣族歌樂enelja」保存者。

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民俗類「佳冬六根莊作福拜新丁新枝」，以及「排灣族力里系maljeveq （五年祭）」獲登錄認定，其中，「佳冬六根莊作福拜新丁新枝」，已逾150年歷史，認定千山公侯宮為保存團體。「排灣族力里系maljeveq」，在日治期間儘管受殖民政府禁止，祭典仍持續執行從未間斷，同時認定屏東縣春日鄉力里族群文化協會為保存團體。

潘鳳得（右一）、謝春長（右二）、陳明益（左一）三位王船匠師，獲認定「東港迎王平東港迎王平安祭典-實木王船建造技術」為保存技術匠師。（屏東縣政府文化處提供）

文化資產保存技術及保存者類，登錄「東港迎王平安祭典-實木王船建造技術」為保存技術及三位匠師潘鳳得、陳明益、謝春長為保存者；以及登錄「排灣族傳統石板屋建造技術」及認定張正勝、金天光）兩位匠師為保存者。古物類部分，1826年萬丹國小「公定斗量碑記」、「屏東江昶榮進士傳世冬夏冠組」、「屏東江上蓉（江昶榮）硃卷印版」獲指定為一般古物。其中， 江昶榮進士傳世冬夏冠組、硃卷印版為清代客籍進士江昶榮之遺物，不僅見證清代客籍進士在科舉制度中活動軌跡，也保留在地文化記憶。

文資所表示，此次審議通過閩南、客家、原民等不同族群文化瑰寶，彰顯屏東豐沛的文化資產，也期望藉此鼓勵傳承者持續守護在地傳統文化與歷史記憶。

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