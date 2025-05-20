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2025福隆國際沙雕藝術季5月24日登場 「迪士尼仲夏歡樂祭」陪伴歡樂過夏天

2025/05/20 17:02

2025福隆國際沙雕藝術季將於5月24至9月30日，在福隆海水浴場盛大開展。（福容大飯店福隆提供）2025福隆國際沙雕藝術季將於5月24至9月30日，在福隆海水浴場盛大開展。（福容大飯店福隆提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕充滿藝術與歡樂元素的福隆國際沙雕藝術季將在5月24日揭幕，今年再次結合迪士尼品牌主題，打造「迪士尼仲夏歡樂祭」主題沙雕展，以大家喜愛的各品牌經典角色與故事，如米奇、米妮、唐老鴨、《魔髮奇緣》、《獅子王》、《星際寶貝》史迪奇等為靈感，打造一座座的黃金沙雕。為慶祝開展，5月24日當天，12歲以下孩童只要穿搭活動主題的周邊元素，就可享免費入場，歡迎大家一起來福隆海邊看沙雕、戲水，歡樂度過夏天。

2025福隆國際沙雕藝術季主題為「迪士尼仲夏歡樂祭」，圖為沙雕作品〈米奇-乘風破浪〉。（福容大飯店福隆提供）2025福隆國際沙雕藝術季主題為「迪士尼仲夏歡樂祭」，圖為沙雕作品〈米奇-乘風破浪〉。（福容大飯店福隆提供）

今年再次結合迪士尼品牌主題，圖為沙雕作品〈迪士尼公主與夥伴們〉。（福容大飯店福隆提供）今年再次結合迪士尼品牌主題，圖為沙雕作品〈迪士尼公主與夥伴們〉。（福容大飯店福隆提供）

已邁入第18個年頭的福隆國際沙雕藝術季，5月24至9月30日將於福隆海水浴場盛大開展，今年沙雕季以「迪士尼仲夏歡樂祭」為主題，融入備受全球粉絲喜愛的迪士尼各品牌角色設計，44座主題沙雕中，以迪士尼為主題的作品就有40座。除了回味經典場景外，更以人物角色設計打造成一座座黃金沙雕，還有近年來備受大家關注的反派角色，包含《小美人魚》的烏蘇拉、《101忠狗》的庫伊拉，當然還有大人小孩都愛的公主系列，《魔髮奇緣》、《海洋奇緣2》以及《冰雪奇緣》，最後當然少不了《星際寶貝》史迪奇，要到沙灘上好好大鬧一番！而今年更是《玩具總動員》的30週年紀念，主雕以《玩具總動員3》的經典海報為主，打造出8公尺高的沙雕作品。這些跨越時代與回憶的經典之作，讓大家在沙灘上邊欣賞邊找尋自己最愛的迪士尼經典場景與角色。

沙雕作品融入備受全球粉絲喜愛的迪士尼各品牌角色設計，圖為沙雕作品〈音樂祭派對〉。（福容大飯店福隆提供）沙雕作品融入備受全球粉絲喜愛的迪士尼各品牌角色設計，圖為沙雕作品〈音樂祭派對〉。（福容大飯店福隆提供）

今年的沙雕作品〈森林裡的小任務〉。（福容大飯店福隆提供）今年的沙雕作品〈森林裡的小任務〉。（福容大飯店福隆提供）

2025福隆國際沙雕藝術季主辦單位表示，今年共推出44座沙雕作品，除了40座的迪士尼主題沙雕，還有3座企業品牌沙雕以及1座會場入口意象沙雕。整個展期間，投入超過15名國內外沙雕藝術家，齊聚福隆沙灘共同創作，從夯沙模板到塑型，不論遇到豪雨襲擊破壞等，皆以大量人工方式進行修補維護，除了用心維持沙雕季展期的品質控管，也是希望由大地藝術創造的沙雕，能夠以最天然環保的方式回歸大自然。

整個沙雕季展期間，投入超過15名國內外沙雕藝術家，齊聚福隆沙灘共同創作。（福容大飯店福隆提供）整個沙雕季展期間，投入超過15名國內外沙雕藝術家，齊聚福隆沙灘共同創作。（福容大飯店福隆提供）

此外，在沙雕季期間，整個福隆地區也將變身成遊客的世外桃源，以國際級IP為主題的沙雕藝術展覽、Skyline Film星空電影院、2025福隆生活節、貢寮國際海洋音樂祭等，從5月到10月，一系列的精采活動，讓整個夏天的福隆沙灘熱鬧滾滾。更多相關內容詳詢福容大飯店福隆臉書福容大飯店福隆官網。

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