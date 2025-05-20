端午送香包 藝起過好節！橫山書藝館、桃兒美館端午限定活動

桃園市兒童美術館則推出三角粽造型香包。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕端午節將至，桃園市立美術館於橫山書法藝術館與桃園市兒童美術館攜手推出「端午送香包」活動，所推出這兩館限定風味端午香包，設計靈感融合書法美學與童趣創意，展現傳統風俗與藝術設計的美好交會；端午連假期間起（5月30日至6月1日），每日前100名入館並於Facebook或Instagram粉絲專頁打卡的民眾，即可獲得館所專屬限量香包乙份。

桃園市兒童美術館三角粽造型香包，圖樣取材自粽子常見食材如蛋黃、蝦米、栗子與花生。（記者李容萍攝）

桃園市立美術館代理館長張至敏表示，橫山書法藝術館所製作香包設計，發想自當期展覽中藝術家張天健書藝作品「欣欣此生意自爾為佳節」，將書法與篆刻藝術巧妙融入生活物件。而桃園市兒童美術館則推出三角粽造型香包，圖樣取材自粽子常見食材如蛋黃、蝦米、栗子與花生，搭配可愛插畫風格，極具收藏價值與節慶氛圍。

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橫山書法藝術館所製作香包設計，發想自當期展覽中藝術家張天健書藝作品「欣欣此生意自爾為佳節」，將書法與篆刻藝術巧妙融入生活物件。（記者李容萍攝）

張至敏說，橫山書法藝術館於端午佳節同步推出2025年展覽徵件獲選展，包含創作類「吐了一地的字──文字反芻後的書寫意義 ‧ 張天健作品展」，藉由藝術家張天健個人化的書藝語言，探索文字在當代語境中的觀看與理解；策展類「守、破、離：魯朴書藝展」由策展人張登凱策劃，不僅呈現藝術家魯朴（本名：小原俊樹）對書法藝術的深刻體悟，更希望激發觀者對「書寫」的重新認識與思考。

桃園市兒童美術館則推出三檔富含故事性與在地文化的展覽與書展，包括「故事從『不見的秋天』開始」展，帶領大家透過藝術體驗探索四季變化，以及「什麼都有便利商店」春季主題書展，透過趣味選書打造親子共讀的美好時光。

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