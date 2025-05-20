（影音）衛武營歌劇十年里程碑 推華格納歌劇全本《羅恩格林》台灣首演

衛武營國家藝術文化中心今年邁入歌劇十年里程碑，將推出華格納歌劇全本《羅恩格林》台灣首演。（衛武營提供）



［記者陳文嬋／高雄報導］衛武營國家藝術文化中心今年邁入歌劇十年里程碑，將於9月4至7日推出華格納歌劇《羅恩格林》，以4.5小時全本台灣首演，展現歌劇極致魅力，並自6月20日起推出歌劇十年回顧展等，見證台灣歌劇產業成長。

華格納歌劇《羅恩格林》是衛武營繼《杜蘭朵》後，再度攜手德國萊茵歌劇院共製旗艦級作品，更是衛武營歌劇十年歷程深刻見證，這次演出將以全新視角詮釋經典，導演莎賓娜將聖杯騎士傳說與現代金融企業競逐交織，讓觀眾在4.5小時三幕全本篇章裡，看見人性在愛情、信任、權力及慾望間掙扎與選擇，以及劇中忠誠與禁問核心意涵。

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衛武營再度攜手德國萊茵歌劇院共製旗艦級作品，推出華格納歌劇全本《羅恩格林》。（衛武營提供）



藝術總監簡文彬表示，《羅恩格林》除了是衛武營製作最長歌劇作品，也將是聆賞感受聲勢最浩大製作，演出中除了配置大型管絃樂團外，還有超過百人合唱團編制，最特別的是在第三幕中還會有12支小號在觀眾席演奏，現場聆賞感受震撼力。

歌劇是將音樂、文學、戲劇與舞台設計融為一體的整體藝術，由華格納提出與實踐整體藝術概念，《羅恩格林》音樂、劇本、文字及舞台設計都是華格納創作，以達作品中音樂與劇情高度統一性及連貫性，劇中角色情緒也可以在音樂旋律中展現，也可利用特定旋律暗示劇情中人事物。

《羅恩格林》音樂、劇本、文字及舞台設計都是華格納創作，以達作品中音樂與劇情高度統一性及連貫性。（衛武營提供）



簡文彬指出，衛武營和德國萊茵歌劇院十年前共製普契尼歌劇《杜蘭朵》，主創團隊包含導演、舞台設計、服裝設計和新媒體設計均由台灣人擔任，於德國萊茵歌劇院杜伊斯堡首演大獲好評，這是台灣劇場人才首次在國際舞台嶄露頭角，也是衛武營歌劇製作邁出第一步。

簡文彬說，衛武營十年來製作15齣精采歌劇作品，累積超過10萬人次觀賞，今年邁向歌劇十年里程碑，以「整體藝術」歌劇代表作品華格納歌劇《羅恩格林》，持續推動歌劇藝術深耕台灣，引領產業升級與觀眾普及，厚實台灣歌劇實力，展望下個十年。

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