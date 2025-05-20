跟著李多慧、李雅英遊韓國私房行程 韓國觀光公社攜手2家業者推聯名旅遊商品

瞄準台灣韓援啦啦隊熱潮，韓國觀光公社攜手2家業者推聯名旅遊商品。（韓國觀光公社提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕瞄準台灣韓援啦啦隊熱潮，韓國觀光公社攜手可樂旅遊、雄獅旅遊推動韓國旅遊商品多元化，即日起開賣結合韓援隊星與地方觀光的聯名旅遊商品，藉由「跟著李多慧玩韓國」與「綠動韓國｜跟著雅英玩釜山」，特別邀請台灣人氣韓援李多慧與李雅英親自參與設計行程，系列聯名商品將會出團到年底，首發團更會由她們親自帶領粉絲走入她們的成長城市──全州與釜山，展開韓國深度之旅。

釜山出身的李雅英推薦景點「松島海上纜車」。（韓國觀光公社提供）

李雅英推薦景點「海東龍宮寺」。（韓國觀光公社提供）

韓國觀光公社說明，「綠動韓國｜跟著雅英玩釜山」是透過釜山出身的李雅英再發現釜山之美，並透過綠色觀光一起用行動實踐旅行的永續力。部分系列行程包含暢玩ARTE MUSEUM、搭乘海雲台觀光列車並探索九頭山竹林，來一趟低碳慢活鐵道之旅。最值得一提的是7/7和7/8出發的雄獅旅遊首發團，將於7/9由李雅英帶領粉絲共同參與海雲台 ESG淨灘行動，並參加當天下午舉辦的粉絲見面會，粉絲不僅可以近距離觀賞李雅英的舞蹈表演，也將一起玩韓國傳統遊戲，在活動最後還可獲得由李雅英親自頒發的簽名環保證書、限量周邊，並可參與一對一握手會及合照環節，體驗最完整的粉絲互動時光。即日起只要完成指定應援挑戰任務，有機會獲得首發團名額及手機等好禮！

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「跟著李多慧玩韓國」，將帶著台灣旅客深入韓國南部觀光。（韓國觀光公社提供）

順天灣溼地公園是米其林指南推薦景點。（韓國觀光公社提供）

至於「跟著李多慧玩韓國」，則是帶著台灣旅客深入韓國南部觀光，例如走訪韓劇《雲畫的月光》拍攝地廣寒樓苑與米其林指南推薦的順天灣溼地公園等地，一次看盡韓國的繁花盛景與古色古香，部分系列行程包含熱門「懷舊鐵道之旅」，可搭乘每個車廂都有不同主題的海岸觀光列車遊覽南道海洋圈。而全州出身的李多慧將參與8/18可樂旅遊首發團行程，只要報名8/15、8/16、8/17的首發團行程，即可與李多慧相見，分別從首爾、釜山、大邱、清州等城市出發至全州，展開全州一日遊。包含親手製作傳統全州拌飯，並於韓屋村玩尋寶遊戲，完成任務就可獲得李多慧準備的禮物，李多慧也會與大家一起穿韓服進行應援餐車活動及合照，展現韓流與文化融合的旅遊魅力。

韓劇《雲畫的月光》拍攝地廣寒樓苑。（韓國觀光公社提供）

全羅南道谷城蟾津江火車村。（韓國觀光公社提供）

粉絲們若是迫不急待想與她們見面，韓國觀光公社主辦的「2025韓國文化觀光大展in高雄」將於端午連假5/30至6/1熱鬧登場，李多慧與李雅英也將分別於5/30、6/1驚喜現身活動現場，親自與粉絲介紹此次聯名景點，可樂旅遊與雄獅旅遊也將於現場販售，讓喜歡的粉絲不僅可以一睹啦啦隊女孩的魅力，有興趣也可以馬上了解詳細行程。韓國觀光公社台北支社支社長扈受暎表示，未來將持續與不同的旅行社推廣更多兼具娛樂性與在地深度的優秀旅遊商品，讓台灣旅客在熟悉的韓流光環之下，也能看見韓國不同的面貌。更多相關內容詳詢「綠動韓國｜跟著雅英玩釜山」專頁、「跟著李多慧玩韓國」專頁。

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