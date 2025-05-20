屏東演藝廳、衛武營雙館聯手 國際管風琴韋恩．馬歇爾大師10月訪台

國際管風琴大師韋恩．馬歇爾將到屏東獻藝。（屏東縣政府提供）

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東演藝廳、衛武營國家藝術文化中心合作，邀請管風琴大師韋恩．馬歇爾，以及高雄微行星合唱團共同演出《月光美聲》音樂會， 10月1日在屏東演藝廳登場，門票熱售中。

馬歇爾是國際間少見的多棲藝術家，同時身為指揮家、管風琴家、鋼琴家與作曲家，本次音樂會將以法國作曲家維爾納的《莊嚴彌撒》揭開序幕，管風琴與合唱交織出莊嚴神聖的對話。曲目涵蓋英法聖樂、自創作品與德布西《月光》等，將與微行星合唱團共同展現人聲與管風琴如月映水般層次與澄澈，伴隨聖樂與月色，溫柔地照亮夜晚

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屏東縣政府文化處表示，屏東演藝廳管風琴有著獨特的福爾摩沙笛管與水平式音管設計，更有精密的音學設計，使觀眾在場內的任一座位都能享受精細的聲響效果，令許多音樂家及錄音師高度稱讚。即日起至5月22日，屏東藝遊卡購票享75折，購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活,更多活動詳請可至屏東藝遊粉絲專頁查詢。

屏東演藝廳、衛武營雙館聯手，邀請國際管風琴大師韋恩．馬歇爾來台獻藝。（屏東縣政府提供）

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