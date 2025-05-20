夫妻破裂背後竟是鬼魂上身？禁忌戀曲「幽戀牡丹」 張孟逸一口氣演人又演鬼

張孟逸將在《幽戀牡丹》中一人分飾人鬼。（薪傳歌仔戲劇團提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由薪傳歌仔戲劇團與影像創作團隊正在動映共同製作，改編自「牡丹燈籠」故事的《幽戀牡丹》，主打人鬼戀情交纏主題，融合傳統與現代美學，挑戰觀眾對「愛」與「真實」的想像極限。將於5月23日至25日推出在台灣戲曲中心小表演廳登場。

故事聚焦商人喬慧生與其妻金蓮的婚姻危機，在神祕幽魂牡丹侵入後，金蓮開始出現詭異轉變。當真實與幻覺開始模糊，喬慧生才驚覺，牡丹根本不是活人，一場禁忌愛戀早已悄然展開。最受矚目的，是張孟逸一人分飾金蓮與牡丹兩角，以細膩聲腔與身段展現角色錯置的情緒變化，將女主角由人入鬼的心境轉折演繹得絲絲入扣。

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薪傳歌仔戲劇團表示，此劇意圖藉由重新改寫牡丹燈籠故事，探討愛情的本質與各種面向：從喬慧生與金蓮的世俗婚姻起始，到喬慧生與牡丹痴狂的人鬼激情，再到金蓮與牡丹靈魂的交融。隨著劇情的推進，浮現愛情的真實與幻象、利益前的賭注與犧牲、人性的複雜與選擇的艱難。

此次演出導入影像投影與燈光設計，強化幽冥與現世的界線交錯，形成宛如懸疑電影般的舞台視覺體驗。導演團隊保留歌仔戲語彙，也融入當代敘事節奏，讓《幽戀牡丹》成為本屆戲曲藝術節具備破圈潛力的節目之一，展現歌仔戲在當代舞台上的多元表達與魅惑能量。演出詳詢台灣戲曲藝術節官網查詢。

《幽戀牡丹》由張孟逸（左）與江亭瑩（右）等人攜手主演。（薪傳歌仔戲劇團提供）

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