楊三郎罕見「花」畫 陳澄波家深藏90年 因李梅樹首曝光

楊三郎作品〈花〉，年代待考，油彩畫布，32.9x23.9cm。（©︎陳澄波文化基金會，李梅樹紀念館提供）



〔記者凌美雪／台北報導〕今年是立石鐵臣誕辰120週年，2025「梅樹月」即以立石鐵臣為主軸，規畫了特展「風土的花蕊──獻給台灣的情書」，展出日治迄戰後初期，立石鐵臣與台、日藝術家友人作品，其中包括1件楊三郎罕見的小品花卉畫，是首度對外公開。

李梅樹紀念館表示，1935年秋，在台日人立石鐵臣曾與第9回台展審查員梅原龍三郎、鹽月桃甫，及台陽展的同人陳澄波、顏水龍、楊三郎、洪瑞麟等畫友們，連袂到三峽李梅樹家中作客，畫家們建立起藝術情誼。90年後，李梅樹紀念館讓這些好友以畫作重聚。

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展覽中有3件楊三郎的油畫，其中2張是楊三郎知名的風景畫，但有1張〈花〉，是畫家罕見的早期作品。李梅樹紀念館指出，〈花〉創作於戰前，畫幅不大，但筆意生動，色彩明麗，盛載著一段靜謐卻深遠的時光。更具意義的是，它是陳澄波生前收藏，因為陳澄波一向與藝壇同儕往來密切，彼此贈畫往返，無論是台籍畫友，或在台的日籍藝術家，皆有深厚交誼。

然而，1947年「228事件」中，陳澄波不幸遇難。「在那個風聲鶴唳的年代，為免牽連友人，他的家人選擇了沉默。畫作被一一收起，交誼的證物，藏進了時代夾縫深處。」至今才陸續重見天日。

此次藉由立石鐵臣的「穿針引線」，讓90年前台、日畫友們再度於三峽重逢。李梅樹紀念館認為，這件作品「畫中之花蕊，猶如風土所孕，從歷史幽暗的角落緩緩綻開。它不只為春天綻放，也為那個曾經共夢的年代而盛放。」

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