限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
最後5天 高雄創價美術館「浮世繪」免費參觀加開星光場
高雄創價美術館引進東京富士美術館典藏「浮世繪」，展期只到5月25日。（記者葛祐豪攝）
〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄創價美術館引進東京富士美術館典藏「浮世繪」150件精品，免費開放參觀，每天都吸引許多民眾及學校戶外教學團體，展期只到5月25日，23、24日將加開「星光場」，參觀時間延長至晚上9點。
位於高雄楠梓區金富街、高捷後勁站2號出口附近的高雄創價美術館，是由台灣創價協會興建，自2022年10月啟用，但知道的民眾不多，這次引進東京富士美術館典藏「浮世繪」精品，一炮而紅，每天都吸引絡繹不絕的民眾參觀，藝文界形容「比高美館還紅」。
請繼續往下閱讀...
這次展出150件珍貴浮世繪作品，每天都吸引許多民眾參觀。（記者葛祐豪攝）
此次展覽為高雄創價美術館首次舉辦的國際特展，展出多達150件珍貴浮世繪作品，橫跨1741年至1941年兩百年間的藝術瑰寶，也是東京富士美術館浮世繪珍藏自10年前來台後，再度亮相。
浮世繪是繪畫、雕版、印刷的集合體，記錄了大眾文化的生氣蓬勃，也是技藝、記憶與美感的匯聚，此次展出浮世繪出版史上最暢銷的版畫——葛飾北齋〈富嶽三十六景〉系列、歌川廣重〈東海道五十三驛站〉系列等。
自3月29日展出以來，除了一般民眾進場踴躍參觀外，高雄地區許多中小學師生也紛紛預約參觀，館內也打造生動有趣的AR互動區，讓觀眾能沉浸式體驗浮世繪魅力。
館方指出，這項展覽免費開放參觀，展期只到5月25日，23、24日將加開「星光場」，參觀時間延長至晚上9點。
高雄創價美術館引進東京富士美術館典藏「浮世繪」精品，一炮而紅。（記者葛祐豪攝）
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
發燒文章
網友回應