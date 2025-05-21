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張開攝影之眼 「影像紀錄培訓班」保存台南風土

2025/05/21 16:08

南市社區影像紀錄人才培訓班學員分組專題創作並進行外拍實作。（台灣南方影像學會提供）南市社區影像紀錄人才培訓班學員分組專題創作並進行外拍實作。（台灣南方影像學會提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市社區影像紀錄人才培訓班10多年來，累積超過上百部影像，構建出見證大台南發展的常民記憶庫，從在地人自身視角出發，親自述說故事，才是真正張開生活中的眼睛，細膩地將台南映入眼底。

2024年社區影像紀錄人才培訓班，最佳人文紀實獎得獎作品《地平線的四草飼料行》。（台灣南方影像學會提供）2024年社區影像紀錄人才培訓班，最佳人文紀實獎得獎作品《地平線的四草飼料行》。（台灣南方影像學會提供）

例如2024年最佳人文紀實獎作品《地平線的四草飼料行》，走過一甲子的四草飼料店，是四草第1家，也是目前僅存的1家。從飼料店販售的品項和盛衰，見證四草養殖的變化和地貌正在改變，觀光和建案興起，漁塭逐漸被填平，作者透過述說自家故事，記錄飼料店與逐漸填平魚塭間相依的關係。

2024年社區影像紀錄人才培訓班，家鄉紀錄手獎入圍作品《種善 眾行》。（台灣南方影像學會提供）2024年社區影像紀錄人才培訓班，家鄉紀錄手獎入圍作品《種善 眾行》。（台灣南方影像學會提供）

說到台南，大部分的人直接聯想到的不是美食就是古蹟，但你知道嗎，台南有個風景很溫暖又充滿愛。《種善 眾行》作品即呈現來自不同職業工會的志工，在放假休息日為弱勢房屋進行修繕，愛心種子慢慢發芽，10多年來成為大家一起行善的動力。

此外，《遺落之境 精忠三村》帶領觀眾看見消逝的眷村；《消失的堡壘》用鏡頭俯視倒退的海岸線。學員們所記錄珍貴卻消逝的影像，不只地景，也包含人文，《最後的守門員》是玉湖國小因少子化衝擊而消失的命運；《武動青春》側寫南市成功國中的武術校隊，面臨傳統武術文化難以延續的現實困境。

南市新聞處表示，「社區影像紀錄人才培訓班」的學員，在專業師資帶領下，課程涵蓋田野調查、計畫撰寫、拍攝實作到後製剪輯等完整系列課程。這些深入地方的影像成果，不僅豐富台南的文化面貌，並為台南地方文史、常民記憶留下見證。

南市社區影像紀錄人才培訓班課堂學員操作電腦情形。（台灣南方影像學會提供）南市社區影像紀錄人才培訓班課堂學員操作電腦情形。（台灣南方影像學會提供）

承辦培訓班的台灣南方影像學會表示，影音媒材成為人們表達與溝通的主要媒介，今年培訓班開始招生，報名至5月30日止。上課自6月14日至8月17日，藉由學員影像訓練，成為拍攝家鄉故事的好手，用影像聚焦更多在地感動的台南風光。

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