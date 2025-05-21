台北民歌新浪潮全城開唱 65歲以上免費聽 世壯運選手請喝金牌

今年適逢民歌50周年，台北市政府文化局攜手17家音樂展演空間舉辦「台北民歌新浪潮」，即日起至6月8日邀請民眾一同感受民歌新生命。圖為新世代演出歌手林哲安。（文化局提供）

〔記者甘孟霖／台北報導〕今年適逢民歌50周年，台北市政府文化局攜手17家音樂展演空間舉辦「台北民歌新浪潮」，即日起至6月8日邀請民眾一同感受民歌新生命，只要65歲以上民眾，憑證件並配合店家低消規定，可免收入場門票觀看所有演出；另外，配合雙北世界壯年運動會熱烈舉辦中，賽事參與者只要持世壯運官方認證卡到合作音樂空間購票或消費入場，即贈送一瓶「金牌啤酒」。

台北市文化局介紹，「台北民歌新浪潮」集結Live House、音樂餐廳到小型音樂空間，舉辦超過40場的現場音樂表演、60組跨時代的藝人卡司，讓民歌在城市各角落發聲，從不插電木吉他、爵士改編到民歌DJ派對，打造屬於這個世代的民歌。

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活動也推出一系列民歌新創主題演出，5月24日於「河岸留言西門紅樓展演館」，由J.E.G「這個」爵士樂團打造「爵士民歌流行夜」，以創意爵士語彙，重新詮釋民歌旋律；5月31日由TVB無線電視藝員訓練班、台北城市科大流行音樂系、台大詞曲創作社等新生代音樂人搖籃，由大學熱血社團與流行音樂系青年學子接棒「民歌——大歌是對的 Vol.2」專場演出，將於「延聲音樂」帶來現場演出，展現民歌與獨立搖滾激盪的火花。

今年適逢民歌50周年，台北市政府文化局攜手17家音樂展演空間舉辦「台北民歌新浪潮」，即日起至6月8日邀請民眾一同感受民歌新生命。圖為台北城市科大流音系演出。（文化局提供）

而為紀念台灣民歌運動於50年前的6月6日啟動，當天文化局邀請民歌吉他大師董運昌與重量級貴賓蘇來於「河岸留言西門紅樓展演館」參與「董運昌民歌演奏演唱會」演出；於樂悠悠之口光復南，則由林哲安、謝博安from鹿衍人等新世代歌手，以及剛入圍第36屆金曲獎的八十八顆芭樂籽樂團，重新詮釋「那些年我們一起聽的歌」專場演出；當晚還有「PIPE Live Music 水管音樂」規畫的「台北民歌新浪潮——華語金曲之夜」，由DJ陳涵、安豬、DJ YU、羅曼迪克攜手演出刷碟，串起民歌新回憶。

配合世壯運賽會，迎接來自全球超過130個國家、2萬多名選手，此次活動也為參賽選手即參與者加碼致敬，只要持世壯運官方認證卡到合作音樂空間購票或消費入場，即贈送一瓶「金牌啤酒」。

此外，凡65歲以上民眾，憑證件並配合店家低消規定，即可免支付收入場門票觀賞「台北民歌新浪潮」的所有民歌演出，邀請走過民歌黃金年代的長者們親臨現場，重溫青春歲月的悸動與感動，也讓經典旋律串起跨世代的情感連結。

活動也推出免費抽好康，即日起至PIPE Live Music粉絲專頁參與社群互動響應民歌活動，將有機會獲得6月6日於PIPE Live Music或樂悠悠之口光復南之演出活動門票一張。

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