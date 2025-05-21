高雄文學館重新開館 5檔展覽致敬文學前輩

高雄文學館完成耐震補強工程重新開館，推出5檔特色展覽及系列活動，向文學前輩致敬。（高雄文學館提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄文學館完成耐震補強工程重新開館，以「在棲地共生的我們」為題，推出5檔特色展覽及系列活動，向文學前輩致敬。

高雄市立圖書館長李金鴦表示，高市圖長期推廣文學閱讀與研究，有賴諸多文學前輩在高雄棲地的努力，文學館去年9月閉館進行耐震補強工程，此次重新開館除感謝文學前輩的培育，也希望用展覽致敬前輩，並喚起民眾對高雄文學的記憶，期盼文學館能以文學為媒介，和城市共生共榮。

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高雄文學館開館的5檔展覽亮點，包括「棲地共生：高雄文學的地方想像」常設展、「複寫拾光：高雄青年文學獎20週年」特展、「造書者：高雄文學出版三家」特展、「文學的光影：高雄文學社群百年映像」特展、「書寫與城市的共生：高雄文學主題導讀」常設展。

5檔展覽分別訴說高雄文學館和作家們的相依共生關係、高雄青年文學獎的創辦歷程、高雄在地3家文學出版社的發展，以及高雄文學社團及重點主題。

春暉出版社長陳坤崙回憶說，從青少年就熱愛閱讀，閱讀開啟他對於文學出版的熱情，成為他投入一生的志業，而這些歷程首度被重視展現，是很難得的機會，期待能帶給文學新進更多啟發；《將軍詩人》汪啟疆也提及，城市文化雕刻了文學的內容，文學館則象徵圖書館與城市的共生。

除靜態展示，高雄文學館也攜手國立台灣文學館、勞工博物館和自媒體午營聚樂部等，自6月起推出一連串活動，包括葉石濤百歲紀念活動、職人書寫工作坊、南方週末講座及文學電影院等，期能與作家讀者們一起持續灌溉文學棲地，與地方共生成長，歡迎至官網查詢更多資訊：https://www.ksml.edu.tw/lib/Latestevent/index.aspx?Parser=9,83,918。

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