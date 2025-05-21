幾被遺忘的日本小鎮 台灣空間裝置作品展新貌

台灣的空間裝置作品進駐日本熊本縣小鎮人吉市擁有百年歷史木造的矢岳車站。（實踐大學提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕日本熊本縣人吉市，距離台積電熊本一廠約2小時車程，歷經2016年芮氏規模7.3熊本大地震、2020年每小時80毫米的豪雨水災，最大淹水深約9公尺，造成20人罹難，加上新幹線及快速道路通車，人潮減少讓百年歷史木造的矢岳車站不再有列車停靠，幾乎快被遺忘。但今年一道來自台灣的溫柔光影，實踐大學建築設計學系創作者們，為矢岳站帶來兩件充滿詩意與思考的空間裝置，來自台灣的光影與空間，讓日本在地居民重新看見自己的故事，展期至6月16日。

實踐大學師生透過駐地方式，與陌生土地產生連結，重新描繪出屬於矢岳車站的風景。（實踐大學提供）

人吉市市長松岡隼人透過「Local to Local」計畫，推動台日合作型地方創生，重振地方經濟。實踐大學說明，以創作作為文化語言，透過駐地方式，與陌生土地產生連結，在熊本的山林中，實踐大學老師與學生不只設計空間，更傾聽地方的記憶，重新描繪出屬於矢岳車站的新風景。

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建築設計學系二年級學生賴頫創作「牆上的空與間」，安靜地坐落在車站前的櫻花樹間，整體造型如一顆懸浮的繭，讓人聯想到誕生、包覆與休息，邀請觀者駐足、進入、感受，春日裡的微風與遠山交織，裝置成了自然的一部分，也像是時間的容器，收納著旅人與地方的呼吸。他說，這件作品不只是視覺裝置，更是一段空間經驗，因擅長從材料中發掘可能性，用細膩的感知力，盼讓觀者與矢岳站重新建立起身體與心靈的連結。

實踐大學建築設計學系系主任、當代藝術家姚仲涵與其所領導的大聲光電工作室共同創作「光電獸#43－矢岳站」，以光為筆，書寫時間的流動，傍晚時分，一串微光沿著車站邊緣緩緩流動，像是雨水沿著滴水鏈滑落，也像遠方火車駛來的節奏。他表示，光與時間在這裡成了詩意的語言，此作品從在地建築語彙出發，採用細膩而柔和的燈光編排，與百年木構車站和山林環境相互對話。當夜色漸深，空間的溫度隨燈光升起，彷彿置身記憶與未來的交界處。

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