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《鐵達尼號》播完就沉沒 時隔逾25年北斗遠東戲院修復計畫露曙光

2025/05/21 18:03

彰化北斗遠東戲院荒廢逾25年，最後放映的電影是「鐵達尼號」，戲院門口還貼著當時的電影海報。（資料照）（記者陳冠備攝）彰化北斗遠東戲院荒廢逾25年，最後放映的電影是「鐵達尼號」，戲院門口還貼著當時的電影海報。（資料照）（記者陳冠備攝）

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣北斗鎮遠東戲院荒廢逾25年，早已成了地方最大廢墟，近日鎮公所完成最後私人股份收購，修復終於露曙光，消息傳出引起熱議，不少民眾表示，曾在這裡看過電影《魯冰花》、《異域》等經典作品，也有人說，遠東戲院最後放映的電影是《鐵達尼號》，沒想到看完後，戲院也跟著沉沒了。

遠東戲院其外觀保留50年代台灣建築工藝風格，2016年被列為彰化縣定古蹟。（資料照）（記者陳冠備攝）遠東戲院其外觀保留50年代台灣建築工藝風格，2016年被列為彰化縣定古蹟。（資料照）（記者陳冠備攝）

遠東戲院創建於1956年，早期放映電影，後來有歌舞團、布袋戲團等表演，後來戲院落沒歇業，不過其外觀保留50年代台灣建築工藝風格，2016年被列為彰化縣定古蹟。近日北斗鎮公所計畫向文化部申請修復補助7,000萬元，將其修復為可容納400人的文藝展演空間，未來可望成為北斗文化新地標。

遠東戲院內部還保留25年前的陳設。（資料照）（記者陳冠備攝）遠東戲院內部還保留25年前的陳設。（資料照）（記者陳冠備攝）

遠東戲院修復計畫引起不少共鳴，臉書社團「北斗人大小事」湧入留言，有人回憶曾在戲院看過汪洋中的一條船桃太郎、也有人說，國小時全校一起去看了八百壯士魯冰花等片，還有民眾期待，修復後能打造成結合市集、展演與文創的園區，能觀賞脫口秀或舞台劇就更理想。

「遠東戲院播完鐵達尼號就倒了。」一名馬姓鎮民回憶，約莫1998年，戲院短暫重新開幕，播映當年風靡全球的《鐵達尼號》二輪片，吸引大批影迷朝聖，當時她就讀國小，也跟著母親前往觀影，「沒想到過沒多久戲院就關門了，就像鐵達尼號沉入海中，一去不復返」。

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