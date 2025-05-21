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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

全球唯一米其林1星冰淇淋MINIMAL 攜手日勝生加賀屋帶來盛夏鑲「星」之旅

2025/05/21 19:26

日勝生加賀屋與MINIMAL跨界合作，為遊客帶來一場味覺與美學的夏日饗宴。（日勝生加賀屋提供）日勝生加賀屋與MINIMAL跨界合作，為遊客帶來一場味覺與美學的夏日饗宴。（日勝生加賀屋提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕炎夏中來口沁涼冰淇淋，美味舌尖的瞬間，帶來滿滿的幸福感！位於北投的日勝生加賀屋，6月起攜手全球唯一獲米其林1星冰淇淋品牌MINIMAL，共同打造一段期間限定的美味鑲「星」之旅，MINIMAL主廚萬士傑以加賀屋品牌的日式文化底蘊融合台灣風景為思考，提供以「味噌｜杏仁｜黃豆」風味的義式冰淇淋及「龍眼花｜佛手柑｜青蘋果」風味的雪酪，邀請入住的旅客共享透過風味及香氣堆疊出的獨特味覺之旅。

日勝加賀屋館內有眾多來自日本石川縣的傳統工藝作品，圖為金箔工藝品〈鳳凰之舞〉。（日勝生加賀屋提供）日勝加賀屋館內有眾多來自日本石川縣的傳統工藝作品，圖為金箔工藝品〈鳳凰之舞〉。（日勝生加賀屋提供）

MINIMAL主廚萬士傑Arvin，為米其林1星餐廳「澀 Sur-」共同創辦人，曾任澀 Sur-甜點主廚。（MINIMAL提供）MINIMAL主廚萬士傑Arvin，為米其林1星餐廳「澀 Sur-」共同創辦人，曾任澀 Sur-甜點主廚。（MINIMAL提供）

品牌來自日本石川縣的日勝生加賀屋，承襲石川縣傳統工藝底蘊及日本文化精神，從建築本體到服務，讓遊客一入館即有抵達日本的臨場感受，更因座落在文史豐富的北投溫泉鄉，使品牌融合在地文化及精神，展現更多元豐富的住宿體驗。日勝生加賀屋表示，此次邀請MINIMAL品牌攜手合作，在於欣賞主廚萬士傑於有限的冰淇淋空間裡展現的創造力，其冰淇淋作品呈現多種風味元素的巧妙平衡與和諧，是透過對溫度、風味及香氣的細膩敏銳，從而能勾勒出層層的味蕾饗宴，淬鍊食材的美好融合於冰淇淋中。尤其MINIMAL品牌雖意旨極簡但絕非簡單，而是一種化繁為簡的藝術，這份哲學與日勝生加賀屋的精神不謀而合：館內乍看似乎無華麗裝飾，其實是在平凡中展現極致的日本美學，從飯店內的數寄屋建築、不使用任何釘子的榫卯工藝、木紋紋理的精準挑選，到料理細緻的擺盤與服務的真心款待精神，每一處細節都流露出匠心獨運的極致堅持。日勝生加賀屋同樣在有限的空間內，巧妙融合日本石川縣特有的藝術、人文與宗教文化，使每一位旅人都能感受到專屬於百年加賀屋的溫暖與底蘊。

MINIMAL杯裝冰淇淋。（MINIMAL提供）MINIMAL杯裝冰淇淋。（MINIMAL提供）

日勝加賀屋採用日本數寄屋建築，展現日本建築美學。（日勝生加賀屋提供）日勝加賀屋採用日本數寄屋建築，展現日本建築美學。（日勝生加賀屋提供）

日勝生加賀屋說明，此次合作的「味噌｜杏仁｜黃豆」義式冰淇淋，是萬主廚別出心裁為加賀屋呈現的細緻美味，以味噌特有的甘鹹、醇厚做為主調，巧妙交織鹹味與焦糖的細微層次，並以帶皮杏仁厚實溫潤的香氣襯托，再精巧點綴少許黃豆氣息來承接味噌與杏仁，使風味層層遞進、細膩且耐人尋味，正如日本文化呈現出的內斂與深厚；而另一款「龍眼花｜佛手柑｜青蘋果」風味的雪酪，則以龍眼花淡淡茶感及馥郁的花蜜香氣為主軸，添上佛手柑柑橘皮、花果的香氣賦予輕盈酸香，最後以青蘋果飽滿果酸結尾，宛如台灣春夏午後田園間隨風傳遞而來的花果香氣。

日勝生加賀屋攜手米其林1星冰淇淋品牌MINIMAL，打造一段期間限定的美味鑲「星」之旅。（日勝生加賀屋提供）日勝生加賀屋攜手米其林1星冰淇淋品牌MINIMAL，打造一段期間限定的美味鑲「星」之旅。（日勝生加賀屋提供）

日勝生加賀屋此次與MINIMAL的跨界合作，期望深化旅宿體驗，使每一位旅人從踏入加賀屋的那一刻起，就透過視覺、觸覺、味覺、聽覺與嗅覺，深刻感受到細緻貼心的待客之道與職人技藝之美。兩大品牌攜手，不僅是一場味覺與美學的饗宴，更是職人匠心與待客精神的完美交融，入住遊客能細細品嘗MINIMAL的期間限定冰品，在忙碌的日常中，給自己與摯愛一段愜意時光，靜下心來體驗這場專屬夏日的極致細膩與感動，重新體會簡單的幸福滋味。更多相關活動內容詳詢日勝生加賀屋官網。

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