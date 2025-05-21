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法國生活節5/23駁二登場 台法VR創作者展佳作

2025/05/21 21:22

2025法國生活節駁二「VR體感劇院」特別攜手法國在台協會，推出一系列令人期待的VR限時放映和體驗活動。（高市電影館提供）2025法國生活節駁二「VR體感劇院」特別攜手法國在台協會，推出一系列令人期待的VR限時放映和體驗活動。（高市電影館提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕2025法國生活節將於5月23日在高雄駁二藝術特區盛大登場，駁二「VR體感劇院」特別攜手法國在台協會，推出一系列令人期待的VR限時放映和體驗活動。

　VR體感劇院位於駁二大義C9倉庫，常態展映國內外優秀VR/XR作品，高市電影館表示，今年法國生活節以「法國生活節．蔚藍海岸」為主題，是一次融合先進體感與沉浸式創作技術的盛會，展現台法兩國VR創作者的精采佳作。

　電影館表示，此次特別規畫多場VR節目，開放報名參與的作品包括：VR360《人之島後》、《AQUA + 天啊，海底有鯊魚！》，及互動VR作品《星砂》，這些影像利用創新的技術手法，結合環境與文化議題，帶領觀眾從台灣東海岸一路探索到南太平洋的多重海洋面貌，發現人與海洋和諧共存的多元面向，歡迎民眾提前線上報名。

　除法國生活節限定放映，駁二VR體感劇院即日起至6月19日持續推出多元常態節目，包括VR360動畫《我的乳房逃跑中》和《心的告白》；身體、舞蹈元素結合細緻聲響設計的VR影片《舞池漫波》及高雄原創作品《留給未來的殘影》。

　另互動VR《茶道小精靈》，和在2024高雄電影節大受好評的VR喜劇《石像鬼歹逗陣》也將持續展出，購票請洽年代售票系統。

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