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「2025韓國文化觀光大展 in 高雄」端午登場 舞台表演、見面會、名廚鄭智善港點秀免費試吃

2025/05/21 21:19

「2025韓國文化觀光大展 in 高雄」，將於5月30至6月1日在駁二藝術特區P2倉庫及淺三碼頭舉行。（韓國觀光公社提供）「2025韓國文化觀光大展 in 高雄」，將於5月30至6月1日在駁二藝術特區P2倉庫及淺三碼頭舉行。（韓國觀光公社提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕端午連假想好到哪玩嗎？韓國觀光公社舉辦的「2025韓國文化觀光大展 in 高雄」，將於5月30至6月1日在駁二藝術特區P2倉庫及淺三碼頭舉行。現場將充滿豐富多元的K-Everything體驗，包含舞台表演及見面會、攤位互動活動、韓風美食試吃、Wellness 網美打卡區、品牌快閃店等，歡迎民眾在端午節期間前來同樂，不用出國就能感受韓國觀光的多樣魅力。

今年以「美食」為主題，邀請《黑白大廚：料理階級大戰》白湯匙主廚鄭智善帶來港點料理秀。（韓國觀光公社提供）今年以「美食」為主題，邀請《黑白大廚：料理階級大戰》白湯匙主廚鄭智善帶來港點料理秀。（韓國觀光公社提供）

5月30至6月1日，室外舞台都有精采的表演。（韓國觀光公社提供）5月30至6月1日，室外舞台都有精采的表演。（韓國觀光公社提供）

韓國觀光公社表示，繼2018年後，韓國觀光公社特地將前2年在台北舉辦的「韓國文化觀光大展」再度移師高雄，今年以「美食」為主題，除邀請《黑白大廚：料理階級大戰》白湯匙主廚鄭智善，於5/31（六）帶來港點料理秀，現場還有大邱炸雞、濟州海女咖啡、韓國百年店家的魚板、糖餅、年糕、冷麵、辣炒年糕等K-Food一次嘗遍，甜辣鹹香一應俱全。除了美食，現場還有個人色彩分析、韓服婚紗體驗、人生4格拍照、保養品及護手霜試用等時下超夯體驗，而韓國知名IP「Mr. Do noting」也設置限定快閃店。想潮玩韓國？除了邀請釜山、大邱、大田、京畿道、濟州、地方政府攤位讓你問到飽，還有巷弄旅遊、樂天世界、婚禮旅遊、跨域身分認證服務等業者，讓你開啟韓國旅行新視野，體驗新型態的K-Travel。

《安城男寺黨》表演。（韓國觀光公社提供）《安城男寺黨》表演。（韓國觀光公社提供）

《亂打 酒店&amp;秀》表演。（韓國觀光公社提供）《亂打 酒店&秀》表演。（韓國觀光公社提供）

本次活動同時特別搭建室外區域，除了適合全家大小一起來的趣味體驗外，還有亮眼的卡司與精采表演，包含人氣韓援李多慧於5/30（五）、李雅英於6/1（日）將來到淺三碼頭大舞台，除了帶來招牌熱舞外，也將親自介紹自己推薦的韓國旅遊景點和美食。民眾若想跟他們一起玩韓國，現場可以直接在雄獅旅遊、可樂旅遊攤位下單，暑假與她們在韓國同樂。除了啦啦隊女孩加持，還有大學路音樂劇《Inside Me》、《安城男寺黨》及《亂打 酒店&秀》等表演，為大家提供包含傳統與現代韓國文化底蘊的視聽體驗。

活動現場也有韓國旅遊景點介紹，圖為大邱東山青蘿坡。（韓國觀光公社提供）活動現場也有韓國旅遊景點介紹，圖為大邱東山青蘿坡。（韓國觀光公社提供）

除此之外，完成大展集章賓果活動的每一位民眾，都有機會參加「FLEX轉轉盤」活動，人人都有機會獲得驚喜好禮！最大獎可抽到可依航空提供的桃園-清州機票（共2張）。本次活動也為韓國觀光公社台北支社的K-FANS準備專屬迎賓飲品，每場活動都有K-FANS特別席供事先申請。韓國觀光公社強調，因成為K-FANS需要時間，建議符合資格的台灣朋友盡快至台北支社粉絲頁完成申請，以完整體驗KOREA FLEX的尊榮魅力。

韓國觀光公社台北支社將2025年定調為「韓國南部觀光年」，推廣慶尚道、全羅南道等地，圖為釜山海雲台。（韓國觀光公社提供）韓國觀光公社台北支社將2025年定調為「韓國南部觀光年」，推廣慶尚道、全羅南道等地，圖為釜山海雲台。（韓國觀光公社提供）

由於韓國觀光公社台北支社將2025年定調為「韓國南部觀光年」，韓國觀光公社台北支社支社長扈受暎表示：「除了推廣慶尚道（包含釜山、蔚山、大邱等）、全羅南道（包含光州）外，也積極連結台灣南部民眾至韓國觀光，我們很榮幸再次將文化觀光大展帶到高雄，也希望透過今年以南部為主軸的觀光推廣，將蘊含著韓國多元面貌、豐富文化與觀光景點的『KOREA FLEX』帶往台灣南部，歡迎大家在端午連假來到駁二，親自感受韓國獨有的熱情與魅力，一起FLEX出屬於自己的K-style。」更多活動相關內容詳詢活動網站「韓國文化觀光大展 in 高雄」或韓國觀光公社台北支社FB粉絲專頁

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