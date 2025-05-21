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在紐約大都會震撼全場 當紅墨西哥美聲妙喻連飆9個High C有多難

2025/05/21 22:38

在紐約大都會震撼全場 當紅墨西哥美聲妙喻連飆9個High C有多難卡馬雷納首登台，在記者會現場誠意滿滿地演唱了音樂會片段。（NSO提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕曾獲國際歌劇大獎「年度男歌手」殊榮的墨西哥男高音哈維爾．卡馬雷納（Javier Camarena）首登台，將於5月23日在台北國家音樂廳，攜手日本知名指揮園田隆一郎與NSO國家交響樂團共同演出。

在今天抵台記者會上，NSO執行長郭玟岑表示，卡馬雷納與園田這組令人期待的搭檔，上週才在東京歌劇城演出，獲得熱烈迴響。卡馬雷納曾在紐約大都會歌劇院演出《聯隊之花》時，連續唱出9個「High C」，震撼全場，此次將於音樂會中重現。

卡馬雷納自2020年榮獲國際歌劇大獎「年度男歌手」後，即在世界各大頂級歌劇院及音樂廳中獻唱，成為炙手可熱的聲樂家之一。他也是大都會歌劇院歷史上唯一一位在3部不同歌劇中多次返場的歌手，分別是《灰姑娘》（2014）、《唐．帕斯誇勒》（2016）和《軍中女郎》（2019）。

談到過去在紐約大都會歌劇院的演出，卡馬雷納說：「紐約大都會歌劇院是所有歌劇歌手夢寐以求的舞台，而《聯隊之花》這首詠嘆調，對男高音而言是難度很高的曲目，當時我雖緊張，但也喜悅地全心投入，對我來說，那一刻如同攀登上聖母峰：困難卻無比滿足，彷彿讓全世界一起見證了我20年來的努力。」

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