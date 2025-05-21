你我都可參加！世壯運閉幕 妮妃雅號召共繪彩虹旗

變裝皇后妮妃雅發起「彩虹旗共作計畫——Come Paint the Pride with Nymphia wind! 」。（翻攝自妮妃雅臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕妮妃雅又要號召大家一起分享台灣之美了，不過，這次比較特別，她邀大家一起來畫畫，她說，「這次，我們不只在畫布上畫畫，我們是在歷史上，畫下一筆彩虹的驕傲與團結。」

雙北世界壯年運動會將於5月30日晚間進行閉幕典禮，變裝皇后妮妃雅受邀演出，今（21）日她在臉書貼文，發起「彩虹旗共作計畫——Come Paint the Pride with Nymphia wind! 」，「我們一起創作的彩虹旗，將在世壯運的閉幕舞台，由我和台灣sickening的一群變裝皇后高高舉起，讓世界看見台灣的美、我們的創意、我們的驕傲！」

請繼續往下閱讀...

妮妃雅說，「為了迎接2025世界壯年運動會的閉幕演出，我要邀請你――對就是你！無論你是小孩、阿嬤、隔壁鄰居，請你全家總動員，一起參加我們的『彩虹旗共作計畫』，發揮你的創意，在旗子上畫一隻貓、寫一句話、蓋上你的手掌、把你男朋友畫下來也沒關係！」

活動時間是5月25日下午14時至17時，地點在台北寶藏巖國際藝術村「山城廣場」，自由參加。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法