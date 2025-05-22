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虎視、鷺影與鹿聲！林政宜個展「再思文房三絕」登場 對話當代感知

2025/05/22 10:53

斑鹿回首於野，神情靜謐，畫面色調溫柔柔和，捕捉野性與靈性的交融瞬間。（台中市屯區藝文中心提供）斑鹿回首於野，神情靜謐，畫面色調溫柔柔和，捕捉野性與靈性的交融瞬間。（台中市屯區藝文中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台中市屯區藝文中心主辦的「再思『文房三絕』：林政宜書畫印的多元演繹」個展，由國立臺灣示範大學美術系教授白適銘策畫，網羅藝術家林政宜逾百件包含書法、水墨與篆刻等創作，橫跨40年創作歷程，呈現一場筆墨與哲思交織的沉靜對話，將於5月24日至6月15日在展覽室A登場。

林政宜擅以書畫探問當代感知與生命狀態，此次展出作品部分不具題名，僅以編號標記，藉此鬆動傳統「命名—詮釋」的觀看機制，讓觀者專注筆墨流動與身體節奏，林政宜企圖以無名之書／畫，使觀者回到「書寫本身即為意義」的原點。

虎伏飲水，筆觸勁健中蘊含內斂氣韻，展現畫家對猛獸神態與肌理的細膩掌握。（台中市屯區藝文中心提供）虎伏飲水，筆觸勁健中蘊含內斂氣韻，展現畫家對猛獸神態與肌理的細膩掌握。（台中市屯區藝文中心提供）

林政宜的書畫創作不僅止於技藝，他認為每一筆書寫，都是「此在仍在」的行動，是對時代的沉默回應與精神實踐，他於疫情期間抄寫《心經》、《金剛經》，或關於生命議題，其目的不為宗教宣示，而是對存有與失落的深層凝視，亦如其少字書法，以簡筆直書人間重量。對林政宜而言，創作不只是技法演示，更是哲學對話，並長期以「社會中的書畫人」自許。

林政宜自幼受書畫名師啟蒙，兼習遠近流派，吸納嶺南傳統，又超越流派分類，開創屬於自己的書畫觀。此次展出風格多元，從雄健的猛虎、靈動的禽鳥、蒼茫的山水意象，到濃墨渲染的景致，每幅皆具獨特語彙。書法篆刻更見其功底深厚，具恬淡留白，展現墨與刀、力與氣的和諧並置。

白鷺振翅，動靜之間見書畫家對生命姿態的觀察。（台中市屯區藝文中心提供）白鷺振翅，動靜之間見書畫家對生命姿態的觀察。（台中市屯區藝文中心提供）

林政宜將書畫視為生命實踐，不以主題吸睛，而在乎書寫與呼吸之間的誠實回應。他強調「此在之地」即為「在地」，主體性不必依賴標誌性題材或風格，而在於創作者如何在歷史文化、個人處境與書寫實踐中不斷生成。此展，亦是林政宜長年創作思維與實踐的集中展現，也是一場以筆墨為道，穿透形式與語言，持續追問存在與當下的創作行旅。詳詢台中市屯區藝文中心官網與臉書專頁。

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