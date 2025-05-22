體驗馬戲與陸上龍舟 台中24日起慶端午

葫蘆墩文化中心安排扭扭龍舟活動。（台中市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕歡慶端午節，台中市文化局轄下各文化中心及圖書館自5月24日（六）起推出大型魔術及繽紛馬戲、陸上龍舟競賽、節慶市集、手作體驗等精采豐富的活動，還有遊戲互動送好禮，有吃、有玩又有拿，讓民眾提前歡度佳節。

文化局指出，其中屯區藝文中心「屯區粽夏嘉年華」活動自24日下午3時在戶外露天劇場熱鬧開場，邀請「夢想成真魔術劇團」及「紅鼻子馬戲團」演出吸睛的魔術及大型馬戲，現場還有「端午習俗故事展」及「套粽你心」趣味互動遊戲，挑戰成功即可獲得限量可愛粽摺紙DIY；活動後填寫問卷，還可獲得實用的限量粽葉造型收納袋。

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葫蘆墩文化中心也在24日安排3場特技幻術街藝表演，運用立體書結合鋼鐵特技互動秀、水晶球與日字環、立方體呈現武幻魅力，還有以水果、白鴿的魔術幻變互動，搭配六連環雜耍特技秀，挑戰觀眾的視覺饗宴；5月25日舉辦「2025 FUN粽一夏．童趣．慶端午」活動，包括廣獲親子喜愛的扭扭龍舟競賽，以及以端午節儀式與故事設置的各式主題闖關遊戲，活動打卡還可獲得粽子香包及造型氣球等紀念品。

此外，港區藝術中心攜手清水眷村文化園區舉辦「夏日慢生活．心靈休憩站」系列活動，25日在港區藝術中心「五彩繩編——無患種子手鍊」手作體驗，當天還有適合親子一同參與的「巧藝坊」藝術品製作及「說故事」活動，歡迎大小朋友一起度過開心的親子時光；5月30日端午連假第一天則帶來趣味十足的「特技雜耍互動」，以及6月1日由大自然Sax樂團帶來的悠揚薩克斯風音樂會，讓民眾享受歡樂又放鬆的假期氛圍。

清水眷村文化園區則在端午連假5月30日以及6月1日規畫「頌缽音療體驗」、「香包手作工作坊」與「皮拉提斯體驗」等活動，同時還有「心靈的饗宴．吉他演奏」及匯集手作工藝、美食點心及特色商品的「清眷蒔集」夏日慢生活市集等活動，更有講座「浮現祭×清水眷村特展講座」，邀請知名音樂人老諾分享知名音樂祭的故事。

此外，台中市立圖書館「書香粽夏．閱讀樂端陽」系列活動由北區、清水、太平等分館推出「香包DIY」、「借書換彩繪龍舟材料包」、「親子注連繩製作」等多元內容，邀請民眾在圖書館中體驗節氣文化與閱讀樂趣。

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