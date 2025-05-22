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麥森大師彩繪展到高雄 瓷藝壁畫展現創意

2025/05/22 14:31

馬第斯．修茲這次帶來兩幅壁畫《鷹氣風發》（前左）、《馳騁萬里》（前右）。（記者葛祐豪攝）馬第斯．修茲這次帶來兩幅壁畫《鷹氣風發》（前左）、《馳騁萬里》（前右）。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕麥森大師彩繪暨巡迴展覽今（22）日來到高雄，瓷器藝術家馬第斯．修茲首度蒞臨大立百貨，以充滿創造性的壁畫，分享他對瓷藝的愛，展期只有4天。

麥森大師馬第斯．修茲首度蒞臨高雄大立百貨。（記者葛祐豪攝）麥森大師馬第斯．修茲首度蒞臨高雄大立百貨。（記者葛祐豪攝）

喜好繪畫和音樂的浪漫藝術家馬第斯．修茲，這次帶來兩幅壁畫《鷹氣風發》、《馳騁萬里》，跳脫立體雕塑，勇往平面邁進，並以獨創的寫實與抽象混合畫法，展現獨特的個人風格，屢屢獲得麥森瓷器當代首席雕塑大師彼得‧史壯（Peter Strang）的肯定。

今年的特展，另一耀眼作品就屬戴勒夫瑞特（Detlef Ritter）之作。戴勒夫在全球擁有無數粉絲，他的《五大洲》壁畫堪稱本次特展的重頭戲。大師將目光擴及遼闊的荒野，以栩栩如生、活潑動人的筆觸，撩撥人們對野生動物的想像。這系列壁畫正是他磨刀40年之精華集錦，意義深遠。今年他還以《海洋之心》花瓶、《花園守護者》果盒兩件作品，展現全方位詮釋動物主題的新境界！

大師彩繪暨巡迴展覽於高雄大立展出，只有4天。（記者葛祐豪攝）大師彩繪暨巡迴展覽於高雄大立展出，只有4天。（記者葛祐豪攝）

特展其他精采之作，還有散發真實生活與趣味性的《游魚川上樂》花瓶、充滿詩意的《夏日行旅瓷書》、帶有古典意境的《凱旋而歸》花瓶、具有花彩浪漫的《暗香浮動》與《城春草木深》花瓶等。最能打動人心的《漢薛爾兒童瓷偶》系列，再度登場，這些純真身影曾撫慰無數世代人，歷久不衰。

大師彩繪暨巡迴展覽自今起至5/25（日），地點在高雄大立精品5樓國裕專櫃。

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