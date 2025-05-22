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竹市市定古蹟消防博物館修復工程 預計年底完工明年開館

2025/05/22 14:39

新竹市市定古蹟消防博物館修復工程預計年底完工，明年開館，恢復消防救災教育訓練及歷史導覽功能。（記者洪美秀攝）新竹市市定古蹟消防博物館修復工程預計年底完工，明年開館，恢復消防救災教育訓練及歷史導覽功能。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市市定古蹟消防博物館1937年完工，已有80餘年歷史，是目前全國保存最完善的消防建築之一，市府2018年指定為第33處市定古蹟，經爭取文化部補助，去年啟動建築物結構修復工程，目前修復工程進度33.2%，代理市長邱臣遠今到消防博物館了解工程進度，期在年底完工，明年恢復開館。

新竹市市定古蹟消防博物館修復工程預計年底完工，明年開館，其中最具代表性的是位在5樓閣樓頂的鐘樓，扮演消防救災通知預報功能。（記者洪美秀攝）新竹市市定古蹟消防博物館修復工程預計年底完工，明年開館，其中最具代表性的是位在5樓閣樓頂的鐘樓，扮演消防救災通知預報功能。（記者洪美秀攝）

消防局表示，消防博物館指定為市定古蹟後，因進行古蹟建築修復及屋瓦片汰舊和漏水問題，消防局向中央文化部爭取補助，2023年獲文化部核定補助1980萬元，但開工修復後發現博物館望樓屋頂防水層及柱、牆、樑毀損情形超過預期；原規畫汰換毀損嚴重的屋面瓦片經解體調查發現，現有的屋面瓦片狀況均不佳，且用原有的工法無法復原古蹟原有風貌，於是邀集文資委員進行現場勘查後辦理變更設計。

新竹市市定古蹟消防博物館修復工程預計年底完工，明年開館，其中老舊瓦片也會汰換，解決漏水問題。（記者洪美秀攝）新竹市市定古蹟消防博物館修復工程預計年底完工，明年開館，其中老舊瓦片也會汰換，解決漏水問題。（記者洪美秀攝）

邱臣遠今到博物館了解工程進度，同意動支市府第二預備金辦理工程變更設計，並請消防局盡速簽辦動支作業，期今年底完工，重現消防博物館古蹟風華。

消防局說明，竹市消防博物館建築物原為日治時期新竹消防組及新竹市消防隊、新竹市消防局廳舍，因內部空間不足，消防局2001年搬遷到西大路。

消防局表示，原廳舍經整修2002年6月7日成立新竹市消防博物館，消防博物館開館後，除展示消防歷史文物，並設置救助袋、濃煙體驗室、水滅火器等防災宣導設施供民眾體驗、學習防災常識，兼具防災教育及歷史文物展示功能，歷年累計有5677個單位預約參觀，參觀人數累計16萬9580人次。

未來消防博物館結構安全修復工程完工後，預計明年恢復過往功能，做為竹市提升防災教育功能之用，供民眾學習消防歷史及防災常識。

新竹市市定古蹟消防博物館修復工程預計年底完工，明年開館，其中2樓的馬賽克磁磚地板，深具歷史價值，將被保留下來。（記者洪美秀攝）新竹市市定古蹟消防博物館修復工程預計年底完工，明年開館，其中2樓的馬賽克磁磚地板，深具歷史價值，將被保留下來。（記者洪美秀攝）

新竹市市定古蹟消防博物館修復工程預計年底完工，明年開館，恢復消防救災教育訓練及歷史導覽功能。（記者洪美秀攝）新竹市市定古蹟消防博物館修復工程預計年底完工，明年開館，恢復消防救災教育訓練及歷史導覽功能。（記者洪美秀攝）

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