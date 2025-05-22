劇場界奧林匹克 第6屆WSD劇場設計競賽入圍台灣占3成 名單出爐

新銳祖台灣設計師入圍名單。（記者凌美雪翻攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕4年舉辦1次的世界劇場設計展（World Stage Design，WSD），第6界將於2025年10月18日至25日期間，於阿拉伯聯合大公國的沙迦辦理。主辦OISTAT國際劇場組織近日公布劇場設計競賽入圍名單，其中台灣設計師作品的入圍率高達30%。

2025年WSD共收到744件作品報名，經國際評審精選後，入圍100件作品將於WSD現場展出，包含來自20個國家的設計師作品，共計專業組78件、新銳組22件。其中，台灣設計師入圍30件作品（專業組24件、新銳組6件），包含4位設計師各以2件以上作品入圍，因此，總入圍人數為22人。入圍名單中不乏歷年曾於WSD榮獲前三名的設計師，包括王奕盛、李國漢、吳峽寧、林秉昕、周東彥、鄧振威等。

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入圍設計師的下一個任務，是思考如何在沙迦的展出空間，重現劇場聲響、舞台設計、服裝、影像設計等作品，運用創意和巧思被世界專業劇場人及評審看見，得獎名單將於10月23日頒獎典禮揭曉。

OISTAT國際劇場組織，全名「國際舞台美術家、劇場建築師暨劇場技術師組織」（法文原文為Organisation Internationale des Scenographes, Techniciens et Architectes de Theatre），1968年創始於捷克，會員遍布世界50國以上，包含劇場設計師、建築師、技術師、研究員等。在台灣文化部支持下，自2006年將總部從歐洲移設來台，迄今18年，並已於2024年第3度簽署5年合作協議，續留總部至2030年，是全球唯一把總部移設台灣的國際組織。

專業組台灣設計師入圍名單。（記者凌美雪翻攝）

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