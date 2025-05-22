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車城鄉運如另類世壯運 盼音樂舞蹈點燃選手拚勁

2025/05/22 15:27

車城鄉運如另類世壯運，盼音樂舞蹈點燃選手拚勁。（記者蔡宗憲攝）車城鄉運如另類世壯運，盼音樂舞蹈點燃選手拚勁。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕車城鄉運30日將登場，融合在地音樂與舞蹈，展現車城鄉「全村動起來、全民舞起來」的團結氣勢。活動由在地青年王煌鵬統籌，他領軍創作的主題曲搭配大會舞，掀起全場高潮，點燃鄉親對故鄉的熱愛。

本屆鄉運聚焦全齡趣味競賽與樂齡大賽，仿效世壯運精神，鼓勵長輩、青年與孩童共襄盛舉。從親子趣味接力、村里大隊陸上龍舟合作賽，到長青族健走挑戰，每項賽事都充滿車城人的笑聲與拚勁，展現跨世代的活力與凝聚力。王煌鵬做為知名音樂人嚴詠能的弟子，用擅長樂齡舞蹈與校園藝術，將車城在地風情融入活動，打造一場充滿人情味的運動盛宴。

車城鄉運如另類世壯運，盼音樂舞蹈點燃選手拚勁。（記者蔡宗憲攝）車城鄉運如另類世壯運，盼音樂舞蹈點燃選手拚勁。（記者蔡宗憲攝）

活動亮點由王煌鵬帶領在地團隊創作「車城舞村」，歌詞以道地台語刻畫車城囡仔的奮鬥精神：「日頭赤，手抹汗水繼續行，車城讚啦！故鄉佇我心肝。」朗朗上口的旋律，搭配大會舞，近日還有村村快閃演出與創意應援，預計成為鄉民傳唱的經典。

車城鄉公所表示，「車城舞村」不只是競技舞台，更是連結世代情感的盛典，透過音樂與舞蹈，讓鄉親感受家的力量。鄉長陳政雄及縣議員盧玟欣強調，「這是車城人的驕傲，邀請大家一起拚出故鄉的名！」

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