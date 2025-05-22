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超越自我更動人心弦 仲夏夜空聆聽曾宇謙新聲

2025/05/22 17:30

曾宇謙將於今夏進行小提琴奏鳴曲系列巡演。（MNA提供）曾宇謙將於今夏進行小提琴奏鳴曲系列巡演。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕柴可夫斯基國際小提琴大賽銀牌得主曾宇謙，自得獎以後的每次演出，都創下極佳票房與口碑。但曾宇謙仍然不斷自我挑戰與突破，今年夏天，他就為自己策畫了一項職業生涯中最具規模的演出計畫，4場表演端出3個系列曲目。

其中，在台北國家音樂廳的3天演出，是3套完全不重複的曲目，8首奏鳴曲、4首獨奏曲，共計35個樂章，帶樂迷從貝多芬、舒曼、舒伯特、克拉拉．舒曼、葛利格、拉威爾、華格納，一路聽到理查．史特勞斯，可說從古典晚期延伸至浪漫高峰，共同構築出一幅跨越兩世紀的壯麗音樂地景。

曾宇謙說，「這3套重量級曲目的演出，像是3種語言、3種靈魂，我希望能讓觀眾感受到音樂的多樣性，也能在其中找到屬於自己的共鳴」。

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