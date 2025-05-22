台中東興國小辦「畢業美展」 鼓勵學童揮灑創意

東興國小沒有美術班卻辦「畢業美展」學童揮灑創意，創作能量豐富。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市東興國小沒有美術班，但學校有項堅持多年的畢業傳統，年年辦「畢業美展」，讓畢業生展現上美術課的學習成果，因人人都有機會成為「藝術家」辦美展，也增加學生自信心，今年學生以圖騰柱及獅頭面具創作，展現豐富創作力，讓參觀者驚豔。

東興國小「畢業美展」鼓勵學童揮灑創意，也達到見賢思齊效果。（記者蘇孟娟攝）

東興國小藝文領域有5名專業師資，學校雖未設美術班，堅強的藝文團隊設計豐富多元的藝文課程，從低、中、高年級逐年養成學生美術素養，多年來也形成特殊畢業傳統，幫畢業生辦「畢業美展」，以學生升上高年級後的藝文創作當展品，展現學生學習多年的成果。

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今年畢業美展主題是圖騰柱及獅頭面具創作，畢業美展策展人、東興國小藝文領域教師林奕亨指出，將藝術創作融合環保概念，利用保特瓶當圖騰柱柱體，外面再結合紙黏土讓學生捏塑自己的圖騰柱創作，他只提出圖騰柱的設計須結合動物及原住民文化元素，其餘就開放學生自由發想。

至於獅頭面具則是利用回收報紙裁剪成長條紙條，學生須利用報紙黏貼出面具基底，再進行彩繪。

結果學生發揮無限想像力，有人圖騰柱結合老鷹與狐狸，也有人融入時下流行的卡通人物造型，更有人把圖騰柱塑造成展翅高飛的意念，象徵完成國小階段的求學邁向下一階段的學習。

學生的創作琳瑯滿目，在校內「阿特藝文空間」推出畢業美展，展到29日；畢業生劉姓與沈姓學生說，創作過程為想造型點子燒腦好幾天，到創作獅頭面具要塑形面具平整才好上色，均花不少功夫，但在老師的指導下終於順利完成創作，看到自己的作品能辦展，感覺變「畫家」，很有成就感。

東興國小校長謝秀娟指出，校方並未特別為「畢業美展」讓學生額外創作，而是將學生每週一次的藝文課程中的創作作品拿來當作畢業展的作品，讓美學教育融入學習生活，因畢業生的作品均有機會進展場，無形中讓學生有創作學習目標，創作認真度倍增，也讓學弟妹有預期心理「見賢思齊」，形成正向的學習循環。

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