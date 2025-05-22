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台灣豫劇團武俠宇宙二部曲《錦衣》 5/24衛武營開演

2025/05/22 18:46

台灣豫劇團將於5月24（六）、25（日）在衛武營推出「武俠宇宙」第二部曲《錦衣》。（衛武營提供）台灣豫劇團將於5月24（六）、25（日）在衛武營推出「武俠宇宙」第二部曲《錦衣》。（衛武營提供）

〔記者蔡清華／高雄報導〕台灣豫劇團將於5月24（六）、25（日）在衛武營推出「武俠宇宙」第二部曲《錦衣》。以「華麗復仇」為主軸，由豫劇王子劉建華及豫劇天后蕭揚玲聯袂主演，讓觀眾體驗復仇如雙刃劍，既傷敵，亦傷己的心理拉扯與江湖風雲。

衛武營藝術總監表示，目前票券僅剩個位數張數，這不僅是對台灣豫劇團實力的肯定，也是見證衛武營持續推動傳統戲曲扎根南臺灣、跨世代傳承與創新上的努力。

故事聚焦由劉建華所飾演神祕劍客駱成的身世，講述10年前的滅門之仇，讓他義無反顧地從江湖俠客「黑化」成為朝廷權力中心錦衣衛，當復仇成為唯一生存意義，前方等待他的究竟是公理正義，還是自我毀滅？《錦衣》全劇充滿刀光劍影、正邪對決與懸疑推理，透過虛實夢境交錯、花非花、霧非霧的情節設計，讓觀眾在自我探問、夢境與現實交織的奇妙時空，深入探索主角內心的心理掙扎與身份認同危機。

本劇中，蕭揚玲將首度挑戰一人分飾兩角，分別詮釋「月無雙」和「楚離」兩個截然不同的角色。她以「旦行」唱腔演繹柔美婉約又柔中帶剛的月無雙，又以「生行」唱腔與陽剛身段詮釋楚離的俠氣與堅毅。這次跨越生、旦兩行當的突破演出，展現其深厚的表演功力，亦讓角色間的情感糾葛與命運交錯更加鮮明動人。 更多節目資訊，請至衛武營官網查詢。

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