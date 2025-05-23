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藝文 > 品風格 > 設計美學

不只4季 馬白水〈太魯閣之美〉以6時色彩化為手中琉璃

2025/05/23 06:30

史博館與紅琉璃合作〈太魯閣之美〉琉璃器物，不僅是琉璃工藝創新的實踐，更讓藝術融入生活。（史博館提供）史博館與紅琉璃合作〈太魯閣之美〉琉璃器物，不僅是琉璃工藝創新的實踐，更讓藝術融入生活。（史博館提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立歷史博物館慶祝創館70週年，與創立73年的台灣工藝品牌「紅琉璃 Redliuli」合作，聯名推出「天地大美、七十從心」藝術琉璃新品，將史博館典藏畫作馬白水〈太魯閣之美〉、常玉〈荷花〉與〈馬〉的色彩轉化為生活中實用的藝術器物。

其中，馬白水1999年於史博館舉辦回顧展時所作的〈太魯閣之美〉，描寫太魯閣峽谷自東而西，在春、夏、秋、冬、日、夜輪轉間的壯麗景色，24張7尺宣紙拼接的各幅作品，可獨觀亦能以數幅拼接欣賞，2015年由文化部指定為重要古物，今年正好屆滿10年。

紅琉璃「《太魯閣之美》琉璃杯系列」推出6款分別詮釋「春風、夏雨、秋紅、冬白、日光、月色」6項主題的琉璃杯，呼應原作組合畫的特性，單件各具風貌，亦可拼組完整畫景，展現原作壯闊的視覺層次。

玻璃藝術家羅得華於史博館與紅琉璃的新品發表會現場展演。（史博館提供）玻璃藝術家羅得華於史博館與紅琉璃的新品發表會現場展演。（史博館提供）

紅琉璃創辦人王獻德表示，此系列新品乍看之下或許以為色彩是以畫筆描繪的，其實不然，每件作品皆由專業工藝師手工吹製，以透明玻璃料為基底，透過獨創的熱塑臨摹技術，在上千度炙熱的高溫下，經由沾色、捲動、勾勒、堆疊與塑形等多重工序層層堆疊，將畫作的意象轉化為琉璃的色彩，展現極致工藝。

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