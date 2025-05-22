台南歷史建築「原佳里郵便局」修復停滯 屋塌壞得更嚴重

「原佳里郵便局」的前棟屋頂目前塌陷更嚴重。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕有128年歷史的台南市歷史建築「原佳里郵便局」修復計畫停滯不前，目前毀壞更嚴重，屋頂塌陷、梁柱傾倒，讓關心地方文史保存者目睹慘況相當難過。

台南市文化資產管理處在2020年4月完成原佳里郵便局調查研究及修復再利用計畫後，後續修復計畫就再無下文。

請繼續往下閱讀...

文資處處長林喬彬今天（22日）說，之前市府連二年爭取文化部補助修復工程規劃設計費，均無著落，上月已再提案爭取規劃設計費，規劃設計費初估360萬，爭取中央補助252萬元。

原佳里郵便局在6年前樣貌。（記者楊金城攝）

原佳里郵便局的產權屬台灣郵政協會、台灣電信協會，林喬彬指出，電信協會曾函文願將佳里郵便局產權捐贈給市府，郵政協會則未取得董事會同意，市府同意獲得中央補助修復工程再撥用建物，現階段先爭取規劃設計推動修復。

原佳里郵便局的前身是日本明治30年（西元1897年）設置蕭壠郵便受取所，1909年開辦電報配達業務，1910年改為台南郵便電信局蕭壠出張所，1912年改為三等郵便局，兼掌電話、電信業務，1915年改名佳里郵便局，建築採日式切妻頂屋頂設計，立面洗石子工法精緻，外觀造形優美，反映1930年代建築風格，見證日治時期郵電發展史，也是台南現存唯一日治郵電官署建築，具歷史文化價值。

「原佳里郵便局」去年7月還可看到前棟屋頂尚未崩塌。（記者楊金城攝）屋頂梁柱倒塌。（記者楊金城攝）

莊姓民眾指出，原佳里郵便局在2016年登錄台南市歷史建築，2019年啟動修復計畫爭取規劃設計，但遲無進展，如今建物牆壁龜裂，後方屋頂幾乎全部塌陷，寄望修復活化不知等到何年何月，就怕地震一來，百年建築恐不敵強震應聲倒塌。

也有民眾建議應盡快修復南市唯一現存日本時代的郵便局，未來或可做為吳新榮紀念館。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法