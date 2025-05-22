台灣攝影攻進立陶宛！國美館「覆寫真實」主題展 2027登立陶宛國家美術館

〔記者董柏廷／台北報導〕繼2022年國立台灣美術館與立陶宛國家美術館攜手策畫雙方攝影及文化連結攝影展，於台灣展出後。今年兩館文化情誼在雙邊交流下，由國美館陳貺怡館長親赴立陶宛首都維爾紐斯參訪並正式簽署兩館合作備忘錄，確定將於2027年在立陶宛國家美術館展出由國美館策劃的台灣攝影主題展「覆寫真實」，亦是台灣攝影藝術首度大規模在立陶宛展出。

國美館表示，國美館館長陳貺怡此次造訪立陶宛國家美術館，交流展覽規劃，將聚焦台灣當代攝影創作中對影像真實性、歷史書寫與身份認同的再詮釋，展出作品涵蓋國美館與國家攝影文化中心臺北館的攝影典藏精選，亦將納入新銳藝術家的新製創作，展覽形式預計橫跨傳統攝影、數位影像、檔案重構與空間裝置等多元創作媒材，期望藉此豐富的展演形式推動跨國際深度的文化對話。

請繼續往下閱讀...

國美館說明，此次造訪，雙方深度交流藝術發展和研究主題，在藝術藏品與藝術史文化認同建構的展覽主題下，對歷史創傷與文化記憶的凝視高度契合，更加確信台灣攝影主題展「覆寫真實」在立陶宛國家美術館展出的意義。

《覆寫真實》將聚焦台灣當代攝影在影像真實性、歷史書寫與身份認同等命題上的探索與詮釋。國美館表示，本展將集結館藏經典與國家攝影文化中心台北館的代表作品，同時邀請新銳藝術家參展，作品橫跨傳統攝影、數位影像、檔案重構與空間裝置，打造出一場跨時代、跨媒材、跨文化的攝影風景。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法