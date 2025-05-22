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印度作家穆斯塔克《Heart Lamp》 獲2025年國際布克獎
作家穆斯塔克（Banu Mushtaq，右）與譯者巴斯提（Deepa Bhasthi，左）以《心燈》（Heart Lamp，暫譯）榮獲2025年國際布克獎。（歐新社提供）
〔蔡佩盈／綜合外電報導〕國際布克獎（International Booker Prize）於20日揭曉，印度作家、律師穆斯塔克（Banu Mushtaq）與譯者巴斯提（Deepa Bhasthi）以《心燈》（Heart Lamp，暫譯）摘下桂冠，為首部獲獎的短篇小說集。
作家穆斯塔克（Banu Mushtaq）與譯者巴斯提（Deepa Bhasthi）得知獲獎的反應。（歐新社提供）
《心燈》收錄1990年至2023年間創作的12篇作品，講述女性的生活、信仰、權力與壓迫，並以康納達語（Kannada）寫成，保留南印度的多語文化特色。譯者巴斯提為首位榮獲國際布克獎的印度譯者，她表示，刻意創造「帶有口音的翻譯」，而非將作品異國情調化，提醒讀者正閱讀另一種文化的作品。評審團主席馬克斯．波特（Max Porter）讚譽此翻譯作品包含多種英語，保留語言的社會政治與豐富性。
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作者穆斯塔克提到，這些故事關於女性——宗教、社會與政治如何要求她們無條件服從、施加非人道的殘酷待遇，使她們淪為被支配的附屬者。頒獎典禮中，談到這個令人屏息的時刻，77歲的穆什塔克表示：「這就像是千百隻螢火蟲同時點亮一片天空——短暫、燦爛，卻完全是集體的光芒。」
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