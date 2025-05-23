「劇場界奧運」台灣狂掃30席！設計鬼才王奕盛1人搶下4件 現正有展可以看

王奕盛最新作品《鏡花水月－國光30戲曲沉浸展》正在台北双融域 AMBI SPACE ONE展出至6月1日。（國光劇團提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕被譽為「劇場界奧林匹克」的2025世界劇場設計展（World Stage Design，簡稱WSD）即將於10月18日至25日在阿拉伯聯合大公國沙迦盛大登場，由國際藝文組織OISTAT主辦，每四年舉辦一次，規模橫跨全球劇場設計師、建築師與技術師，是劇場設計界最具代表性的國際賽事。WSD第6屆共收到744件參賽作品，日前公布的入圍名單中，台灣設計師表現再度亮眼，入圍作品高達30件，入圍率達30%！

王奕盛《RE：江賢二數位冥想》入選第6屆WSD世界劇場設計展百大。（王奕盛提供）

今年共有22位台灣設計師入圍，其中在專業組佔24件、新銳組則有6件作品脫穎而出。包括王奕盛、李國漢、周莉婷、鄧振威、林秉昕等熟面孔再度入選，更有新銳設計師展現驚人創作力。尤其在「多媒體影像設計類」台灣更包辦9項入圍，成為各國中表現最為突出的強勢隊伍。OISTAT執行長魏琬容指出：「台灣設計師即使在預算緊縮的條件下，仍能交出國際級作品，這正是我們文化實力的體現。」

請繼續往下閱讀...

王奕盛《江/雲/之/間》入選第6屆WSD世界劇場設計展百大。（王奕盛提供）

在眾多入圍者中，藝術家王奕盛無疑是本屆最受矚目的焦點人物，共有4件作品同時入選，包含《RE：江賢二數位冥想》、《優伶天子》、《京戲啟示錄》與《江／雲／之／間》，橫跨數位影像與沉浸式展演的創作形式，展現他對劇場語言的掌握與創新想像。

值得一提的是，王奕盛的另一部精彩力作《鏡花水月－國光30戲曲沉浸展》正在台北双融域 AMBI SPACE ONE展出至6月1日，觀眾可親眼見證這位國際認證的劇場設計鬼才，如何讓傳統與科技交會、視覺與情感共鳴。

入圍名單詳詢OISTAT官網。（https://tw.oistat.org/newspro.asp?id=275）

2025世界劇場設計展（World Stage Design，簡稱WSD）台灣團隊入圍名單。（文化部提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法