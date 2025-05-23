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熊熊、貓頭鷹、鶴都跑來龍潭菱潭街啦 客語版《綠森林》劇作週末首演

2025/05/23 16:22

新竹縣自然而然劇團團員，左起依序為張容晨、彭昇茂、馮容潔，將首演全客語海陸腔版本《綠森林》經典劇作。（記者黃政嘉攝）新竹縣自然而然劇團團員，左起依序為張容晨、彭昇茂、馮容潔，將首演全客語海陸腔版本《綠森林》經典劇作。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕新竹縣自然而然劇團廣受歡迎的《綠森林》經典劇作，明、後天將首度以全客語海陸腔版本，在桃園市龍潭區的菱潭街興創基地演出，3位演員扮演熊熊、貓頭鷹、鶴，透過生動活潑的肢體演出，結合菱潭街空間環、店家互動、客家文化，又唱又跳，與大小朋友做遊走式的演出互動，活動採免費報名，目前剩週六還有名額，詳情可參考劇團臉書粉專

新竹縣自然而然劇團團長鄒雅荃（右）、藝術總監卡霞（左）。（記者黃政嘉攝）新竹縣自然而然劇團團長鄒雅荃（右）、藝術總監卡霞（左）。（記者黃政嘉攝）　

此次演出為桃市府客家事務局主辦「客家展演活動」之一，親子喜劇《綠森林》故事描繪3位住在垃圾掩埋場的動物好朋友，哈尼（熊）、明哥（鶴）與愛娃（貓頭鷹），因為無法忍受髒亂環境，而踏上尋找屬於自己的森林旅程，途中遇到各種挑戰，也逐步學會彼此理解與合作，寓教於樂地將友情、包容、環保等議題，融入兒童視角，40分鐘的演出長度，讓觀眾在輕鬆氛圍中，思考生活選擇與未來世界的關係。

自然而然劇團演員張容晨在《綠森林》飾演名叫哈尼的熊熊，並作開場說書人。（記者黃政嘉攝）自然而然劇團演員張容晨在《綠森林》飾演名叫哈尼的熊熊，並作開場說書人。（記者黃政嘉攝）　

劇團演員馮容潔飾演愛娃，以熱情說愛的口吻，詮釋角色外放個性，張容晨飾演哈尼，舉手投足看似慵懶、傻呼呼，臉上總會掛著笑容，彭昇茂飾演明哥，自信腳步宛如鶴立雞群，3位都是新竹客家青年，身上戲服為劇團改造二手衣而成，劇團運用AI工具創作海陸腔客語童謠，三人演出時說著童言童語，轉圈圈、唱唱跳跳，不時搖擺肢體，也搖搖頭，舉手投足皆充滿童趣及感染力。

自然而然劇團廣受歡迎的《綠森林》，客語版在桃園市龍潭區的菱潭街興創基地首演。（記者黃政嘉攝）自然而然劇團廣受歡迎的《綠森林》，客語版在桃園市龍潭區的菱潭街興創基地首演。（記者黃政嘉攝）

負責幕後技術的團長鄒雅荃表示，自己是竹東客家人，自小周遭水源區附近有座垃圾掩埋場，臭氣薰天，影響居民生活品質，因此學劇場幕後技術的她，在波蘭結識波蘭國立劇院簽約演員卡霞，在戲劇工作場域中，兩人看到道具布景演出後就被破壞，都感到痛心，在有相同表演、環保理念下，２人於2014年在新竹縣北埔共同創立劇團，團員皆募集在地客家人，紮根新竹與北台灣，未來希望透過舞台型的演出，實踐「零廢棄劇場」；《綠森林》是2018年首演，當時拿到當代客家表演藝術演出徵選首選，這次首度演出的客語版，結合菱潭街空間，帶小朋友做遊走式演出互動，並配有華語字幕，讓大家都能輕鬆進入戲劇的世界，為環境友善意識萌芽。

卡霞為劇團的藝術總監，也是《綠森林》劇作導演，她分享，受歐陸表演系統訓練的她，看對台灣很多素人演員，較屬於自然派演技，很多地方能夠教學相長，也認識更多台灣文化的不同面向，這些體驗都有助於表演，她覺得台灣環境來是開放的，很能吸引她，她也提到，客家話聽起來很好聽，所有語言講話時就是一種結奏，並逐步地接觸到音樂，美食、人們，親近在地生活。

鄒雅荃說，卡霞導演方法的特別之處，即便是人類角色，她也會從動物形象建立角色，比方詮釋緊張的情緒，就會以兔子為擬，兔子怎麼移動、眼神怎麼觀看等細節，進而建構一個緊張的人。

自然而然劇團成員合影，左起為團長鄒雅荃、團員彭昇茂、張容晨、馮容潔、藝術總監卡霞，以及龍潭區商業發展促進協會理事長蔡濟民（右1）。（記者黃政嘉攝）自然而然劇團成員合影，左起為團長鄒雅荃、團員彭昇茂、張容晨、馮容潔、藝術總監卡霞，以及龍潭區商業發展促進協會理事長蔡濟民（右1）。（記者黃政嘉攝）　

龍潭區商業發展促進協會理事長蔡濟民表示，菱潭街興創基地最早是龍元宮廟址，戰後變成第一市場，後面因為失火遷到現在的第二市場，原址一度做成美食街，但沒做起來，協會這幾年把那條街慢慢帶起來，重新用文化注入，這次劇團來，很棒的地方，透過劇團的力量，把更多的親子也帶進來，現場演出用客家話，但是旁邊還是會打上字幕，不怕聽不懂，透過這樣的環境劇場，把客家的文化、語言，感染帶入，也重現早期在那個地方都是以客語為主的一個風華。

自然而然劇團廣受歡迎的《綠森林》，客語版在桃園市龍潭區的菱潭街興創基地首演。（記者黃政嘉攝）自然而然劇團廣受歡迎的《綠森林》，客語版在桃園市龍潭區的菱潭街興創基地首演。（記者黃政嘉攝）　

市府客家事務局指出，今年一共補助52場次的客家藝文展演，演出地點涵蓋桃園市楊梅、中壢、龍潭、平鎮、新屋、八德、龜山、桃園區，鼓勵具創意與實力的客家藝文創作者來桃園演出，從傳統的客家大戲，到現代音樂劇、舞蹈演出、親子舞台劇，甚至有融合客家傳統曲調的管弦樂演出，讓市民欣賞到多樣化的客家藝文展演，客家局也安排部分團隊進入校園，讓孩子們從小接觸、認識客家文化，邀市民朋友走進表演現場，共同感受客家藝術的魅力。

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