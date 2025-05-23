緬懷洪醒夫 二林「主題及文學廊道」落成啟用

洪醒夫文學紀念公園主題石碑舉行揭幕儀式。（彰化縣文化局提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕為緬懷洪醒夫的文學精神，彰化縣二林鎮近日在洪醒夫紀念公園舉行「主題及文學廊道」落成啟用儀式，包括在公園入口設置主題石碑，廊道兩側設有解說牌，展示洪醒夫作品節選與友人緬懷詩文等，此次文學空間的打造，讓民眾能更深刻地認識這位書寫農村與土地情懷的文學家。

洪醒夫文學紀念公園成立「主題及文學廊道」，文學家吳晟、康原、謝四海等人蒞臨盛會。（彰化縣文化局提供）

黎錦源（左5）號召文學家吳晟（右3）、康原（右5）等人共同捐資設置成立「主題及文學廊道」。（彰化縣文化局提供）

洪醒夫原名洪媽從（1949年12月10日—1982年7月31日），創作多以農村為背景，細膩描寫田莊人物與農民日常，刻畫土地與人之間的情感連結，展現台灣農村的純樸與溫度。他曾獲吳濁流文學獎等多項文學獎殊榮，為當代文壇備受矚目的作家之一，彰化縣文化局亦於2001年出版《洪醒夫全集》九冊，涵蓋小說、新詩、散文、書簡與評論，不僅完整收錄其作品，也保存其創作歷程與文學精神，成為彰化文學的重要資產。

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洪醒夫胞弟洪媽量（左），及四弟洪漢文（右）主題石碑前合影。（彰化縣文化局提供）

洪醒夫文學紀念公園於2007年創立，是國內唯一以文學家命名的公園。今年洪醒夫去世滿43年，其胞弟洪媽量同學黎錦源號召，集結10位地方人士共同捐資設置成立「主題及文學廊道」，並邀文學家吳晟、康原、謝四海參與規劃。22日舉行啟用儀式，文化局長張雀芬、二林鎮長蔡詩傑等人與會，現場也邀請二林香草吟社及多位文學家則以詩朗誦方式向洪醒夫致敬，場面溫馨。

彰化縣文化局頒贈感謝狀及《洪醒夫全集》予捐獻贊助發起人黎錦源。（彰化縣文化局提供）

文化局表示，即日起至8月底於縣立圖書館舉辦「田莊人生：洪醒夫文學書展」，展出作家著作與老照片；並於5月31日及6月14日舉辦「土地的筆觸」走讀活動，帶領民眾踏查洪醒夫筆下的農村景致。歡迎文學愛好者一同走進洪醒夫的文學世界，感受他筆下濃厚的人情與土地情懷。

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