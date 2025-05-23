活得好累，是因為太在意！日本住持自救心法「不反應，才是贏家」爆紅中

《你可以習慣不在意》，枡野俊明著，王蘊潔譯，平安文化出版。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕日子為什麼愈過愈累？常常因為一段對話、一則訊息，讓情緒在腦海裡反覆上演？《你可以習慣不在意》由日本暢銷作家、禪宗住持枡野俊明所著，提出62個情緒重整練習，教現代人放過自己、擺脫內耗，找回清爽的心。

枡野俊明為建功寺第十八代住持，也是知名環境設計系教授、全球百萬冊暢銷作家，他以一貫樸實、溫厚卻犀利的風格，寫出許多打中當代人情緒痛點的作品。《你可以習慣不在意》以日常情境為切口，讓讀者理解情緒如何生成，又該如何「習慣不反應」。

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書中提出「妄想＝內耗」的新觀點：認為自己選錯了、怕別人誤會、擔心做不到，其實都不是問題，而是腦子沒停下來的「想像」。禪宗語彙中的「莫妄想」，意指除了當下正在做的事，其他都只是腦補。「不是別人太兇，是我們放太多戲」。

書中收錄作者在面對人生困境時的安頓法則，從「七走一坐」的生活節奏，到「自由無礙」的順勢而為哲學，都給出具體做法。例如有關轉職焦慮的篇章便指出：「無法適應並不可怕，硬撐才更危險。保持變動時的彈性，比執著現狀來得重要。」

針對人際關係上的不安與煩惱，作者則提醒：「真正的『人際關係問題』，90% 都是自己幻想出來的。」他主張，要放下內心劇場的主角設定，別人的反應無需承擔，也無需預設。

《你可以習慣不在意》除了探討自我對話，也強調感恩與生活節奏的調整。像是書末所收錄的經典禪者故事，一句「父死、子死、孫死」，原本被誤認為不吉祥，實則傳遞「依序而逝」的圓滿與平靜。這份淡定的心態，才是人生最值得追求的狀態。

枡野俊明曾被《新聞週刊》選為「世界最受尊敬的百大日本人」，其著作《你真的不必討好所有人》、《你所煩惱的事，有九成都不會發生》等在台銷量亮眼。《你可以習慣不在意》延續這一系列的自我練習書系，主打不說教、不灌雞湯，不教人變完美，而是教人學會停下來，不用再拚命撐下去。

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