江姿錦編織台味時尚 用「藺」延續西港製蓆記憶

「藺草工坊」在三合院裡展示多種藺編作品，可供遊客參觀選購及體驗DIY課程。（南市觀旅局提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕江姿錦與一群社區媽媽投入檨林藺草編織創作，她們用「藺」玩創意延續西港製蓆記憶，更編織出台味專屬時尚，不僅是志玲姐姐的嫁妝之一，也是2014台南市長、2024總統就職典禮時致贈貴賓的紀念品，用心守護了藺草產業記憶，也為傳統工藝注入活力。

昔日曾文溪下游溼地藺草（鹹草）生長茂盛，使北岸的西港檨林聚落成為製蓆重鎮。而製蓆產業式微後，2012年當地全台最後一間製蓆工廠茂興製蓆打算歇業，一群會裁縫的社區媽媽在社區發展協會理事長謝錦郎號召下，用茂興的草蓆玩創意，設計出各式文創包款。

請繼續往下閱讀...

西港穀倉餐廳牆面上繽紛亮眼的「節氣包」即出自「藺草工坊」，依24節氣設計配色。（南市觀旅局提供）

她們的作品精緻大方、輕巧實用，曾獲選為2014年台南市長、2024年總統就職典禮時致贈貴賓的紀念品，也是市府為台南女兒志玲姐姐準備的嫁妝之一。充滿檨林文化底蘊和人情味的「藺」類伴手禮，就此一炮而紅，不僅守護了藺草產業記憶，也為傳統工藝注入活力。

江姿錦是最早投入檨林藺草編織的社區媽媽之一。她婚前在鞋廠服務，針車技術嫻熟，縫起包包又快又好。一開始她因先生開工廠忙不過來，並沒打算把藺編當成工作，後來是里長和理事長不放人，自願去幫她先生送貨，如今已是有11年經驗的資深班底。

江姿錦（圖）仔細檢視用來編織包包的藺草蓆面。（南市觀旅局提供）

江姿錦擅長結合藺草與多種材質，例如志玲姐姐的嫁妝「風華包」，在四個邊角加上皮革，可以保護蓆面，更加耐用。由工坊夥伴發想的「飯糰包」則以帆布車邊，形狀有如三角飯糰，非常吸睛。

江姿錦說，草蓆延展性與柔軟度不如布料，彎折方向受限，還得以蠟線縫製，相當考驗藝師的功力與手感，「針扎進去是牛皮還是人皮，要穿出來才知道」，生手常被戳得傷痕纍纍，可能一天還縫不好一個包。

最近天氣炎熱，藺草編織的安全帽內襯因為透氣吸汗，一下子湧入近百張訂單，大家拚命趕工，背後支撐的是客人肯定帶來的成就感。可惜現在台灣藺草產量稀少，只能改從越南進口藺草蓆半成品再設計加工。

位於西港區的「藺草工坊」，活化老屋做為藺編工藝基地。（南市觀旅局提供）

觀旅局長林國華表示，檨林社區因藺草包供不應求，2016年申請勞動部多元就業計畫，成立「藺草工坊」，以月薪聘僱社區媽媽為工藝師，還請來竹編專家、拼布包老師指導。更在公私合作及替代役男協助下，把荒廢多年的三合院老屋打造成藺草工藝基地，集創意、生產、販售於一體。

藺草工坊有寬敞空間晾曬和展示藺草文創成品，如零錢包、手機包、餐具組、手提包、杯墊、水壺袋、鑰匙圈等，除開放遊客參觀選購，還能體驗藺草編織DIY。邀民眾來體驗台南獨特風采。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法