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「城垣文化」評選出爐 大南門城邊台南女中奪魁

2025/05/23 16:30

台南女中鄰近大南門城垣。（南市文化局提供）台南女中鄰近大南門城垣。（南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市「城垣文化」評選結果出爐，共24案獲得補助，其中鄰近大南門城垣的台南女中，以「時空膠囊」形式創作，獲得最高補助。另有不少國小、國中、高中也都用創意以歷史文化走讀、畢業結合老照片展、或是修復歷史物件等活動，展現出滿滿感情與在地文化認同。

今年投案61案、評選出24案獲得補助，總補助金額高達355萬，獲補助案中，除了台南女中獲得最高補助，其他如中西區公所、崑山科大、勝利國小、左貓視覺工程工作社、椰絲球翻譯工作社、花苼米藝術設計補習班、台南大學等，亦獲次高補助。

台南女中地處大南門城垣邊，適逢今年「城垣300年」，透過「致未來：府城影像時光冊」，不僅深入城垣文史資料蒐集、並運用數位影像紀錄，最後再結合畢業儀式，將影像、明信片，以「時空膠囊」形式保存，留給即將離開家鄉的自己，因而榮獲評審委員們一致好評，得到最高補助。

其他補助案，例如外籍移工關聯性的椰絲球翻譯工作社，成員多為新2代或移民第2代，對應現在外籍移工在台，多半從事勞力密集的工作，感受到台南府城能坐擁多元文史、眾多歷史建物，外籍移工功不可沒，因此，藉由「府城南向：移工．飲食．城市流動」計畫，帶領民眾走讀，了解移工們餐飲背後深藏著豐厚的東南亞文化底蘊。

龍崎憑藉「空山祭」藝術策展與社區力量，打造成「府城文化延伸地」。 （記者洪瑞琴攝）龍崎憑藉「空山祭」藝術策展與社區力量，打造成「府城文化延伸地」。 （記者洪瑞琴攝）

另值得一提的是，崑山科大師生，他們以偏鄉「龍崎」當作計畫執行區域，並探討早年龍崎以一個轉運夜市，如何和當時的府城有商業活動鏈結；如今，龍崎轉型為現代藝術特區，憑藉「空山祭」藝術展與結合社區力量，打造成「府城文化延伸地」。

此外，白河區外角社區和店仔口文教協會，一個以「祖父是清代夜巡官」為題、另一個則是以清領時期「張丙」事件為主軸，前者重現大清朝時期的市集場域，後者則是透過講座、走讀、秋季祭典，讓在地居民和民眾更了解張丙事件及其對當地的影響。

南市文化局表示，各界踴躍提出申請案，顯見大家對城垣文化與常民日常生活有諸多共鳴之處，更呈現台南軟實力。

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