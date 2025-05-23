這位「百歲少女」擔任博物館館長！全台最萌「久子桑」 進駐太平國小開館

久子館長頭像。（太平國小博物館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕百年老校有新面貌！為迎接台灣雕塑家黃土水130歲誕辰，位於台北太平國小博物館即將於7月3日正式對外開放。這座博物館由知名建築師黃聲遠與田中央工作群操刀設計，將原校園的「小田園」保留並巧妙納入博物館整體動線，營造出「學校裡的博物館，博物館裡的自然」的共感空間。

黃土水的《少女》胸像現存於太平國小博物館。（資料照，記者楊心慧攝）

新館亮點之一，是設有常設展的「黃土水專室」，展出他1920年完成並捐贈給母校的經典雕塑《少女》胸像。而這件作品的數位分身也正式上任，化身為博物館虛擬館長「久子」，重新打開百年藝術與當代社群之間的對話之門。「久子」取自《少女》胸像原日文命名「ひさ子さん」的音譯，將以親切語調在官方社群中與大小朋友互動，擔任台中最文藝小學博物館的代言人。

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太平國小博物館「久子館長」原型來自頭像黃土水作品《少女》胸像。（太平國小博物館提供）

黃土水是台灣第一位接受完整西方美術教育的雕塑家，1920年創作的《少女》曾在2020年北師美術館展出時引起熱議，也成為太平國小設館構想的催生契機。北師美術館後續攜手駱錦明發起捐資計畫，結合眾多校友與在地力量，歷經三年終於落成。

太平國小表示，新博物館將秉持「專業性」、「公共性」、「教育性」三大原則，未來也將延續藝術教育的使命，將黃土水的精神與校園教學融合，讓孩子與藝術在日常裡自然共生。「久子館長」將不定期在太平國小博物館IG、臉書發表開箱貼文與幕後花絮，預計在開幕前夕釋出導覽預告影片。

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