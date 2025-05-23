嘉義藝術節5/24、25登場 DJ QuestionMark 、霹靂布袋戲演出

「來嘉BIKE訪 騎出好交情」環潭自行車騎乘活動，5月25日在嘉義市登場。（嘉義市政府提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市這個週末好熱鬧，嘉義藝術節24、25日連兩天在文化公園登場，活動規畫大亮點，其中藝術表演分別在「嘉藝大舞台」、「嘉藝舞台」舉行，包括DJ QuestionMark 、霹靂布袋戲、歌手舒米恩等22組表演團體輪番演出，邀請民眾來嘉嗨翻週末。

5月25日大白熊與爽爽貓，將為參加「來嘉BIKE訪 騎出好交情」的騎士應援打氣。（嘉義市政府提供）

嘉義市文化局表示，嘉義藝術節以文化嘉藝與傳統X當代、百變嘉藝與多元X跨域2大主題，呼應嘉義建城321年的過去、當代、未來。

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市文化局說，活動規畫藝術體驗、街頭互動、雜耍表演、行動閱讀、裝置藝術等亮點，並有22組藝術團隊節目表演，其中24日晚間7點15登場的「霹靂布袋戲之幻境嘉義」，結合音樂帶來耳目一新表演；25日晚間6點05分，由嘉義人 DJ QuestionMark 返鄉帶來DJ與管樂跨界音樂派對。

嘉義藝術節24、25日在文化公園登場，舒米恩、霹靂布袋戲等將演出。（嘉義市政府提供）

另外，民眾還能在現場參與包括掌中戲操偶、創意面具彩繪等藝術體驗活動，詳洽臉書粉專 「嘉義+1 We Chiayi」。

為響應5月25日世界自行車日，「來嘉BIKE訪 騎出好交情」環潭自行車騎乘活動，25日將在嘉義市蘭潭風景區舉行，全國1500名自行車騎士報名，現場還有人氣IP大白熊、爽爽貓等為騎士應援，現場還有「BIKE嘉市集」，提供在地美食、冰品、文創商品。

DJ QuestionMark將帶來結合管樂的音樂派對。（嘉義市政府提供）

市府教育處25日在嘉義市立棒球場前，舉辦「藝童趣•嘉遊」幼兒教育成果展，早上8點半起，由YOYO菠菜哥哥與櫻桃姐姐表演炒熱氣氛，現場規劃闖關攤位、靜態展示、親子走秀與親子彩繪等活動，讓家長與寶貝一起體驗，發掘孩子的創意美感。

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