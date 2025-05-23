自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

嘉義藝術節5/24、25登場 DJ QuestionMark 、霹靂布袋戲演出

2025/05/23 17:50

「來嘉BIKE訪 騎出好交情」環潭自行車騎乘活動，5月25日在嘉義市登場。（嘉義市政府提供）「來嘉BIKE訪 騎出好交情」環潭自行車騎乘活動，5月25日在嘉義市登場。（嘉義市政府提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市這個週末好熱鬧，嘉義藝術節24、25日連兩天在文化公園登場，活動規畫大亮點，其中藝術表演分別在「嘉藝大舞台」、「嘉藝舞台」舉行，包括DJ QuestionMark 、霹靂布袋戲、歌手舒米恩等22組表演團體輪番演出，邀請民眾來嘉嗨翻週末。

5月25日大白熊與爽爽貓，將為參加「來嘉BIKE訪 騎出好交情」的騎士應援打氣。（嘉義市政府提供）5月25日大白熊與爽爽貓，將為參加「來嘉BIKE訪 騎出好交情」的騎士應援打氣。（嘉義市政府提供）

嘉義市文化局表示，嘉義藝術節以文化嘉藝與傳統X當代、百變嘉藝與多元X跨域2大主題，呼應嘉義建城321年的過去、當代、未來。

市文化局說，活動規畫藝術體驗、街頭互動、雜耍表演、行動閱讀、裝置藝術等亮點，並有22組藝術團隊節目表演，其中24日晚間7點15登場的「霹靂布袋戲之幻境嘉義」，結合音樂帶來耳目一新表演；25日晚間6點05分，由嘉義人 DJ QuestionMark 返鄉帶來DJ與管樂跨界音樂派對。

嘉義藝術節24、25日在文化公園登場，舒米恩、霹靂布袋戲等將演出。（嘉義市政府提供）嘉義藝術節24、25日在文化公園登場，舒米恩、霹靂布袋戲等將演出。（嘉義市政府提供）

另外，民眾還能在現場參與包括掌中戲操偶、創意面具彩繪等藝術體驗活動，詳洽臉書粉專 「嘉義+1 We Chiayi」。

為響應5月25日世界自行車日，「來嘉BIKE訪 騎出好交情」環潭自行車騎乘活動，25日將在嘉義市蘭潭風景區舉行，全國1500名自行車騎士報名，現場還有人氣IP大白熊、爽爽貓等為騎士應援，現場還有「BIKE嘉市集」，提供在地美食、冰品、文創商品。

DJ QuestionMark將帶來結合管樂的音樂派對。（嘉義市政府提供）DJ QuestionMark將帶來結合管樂的音樂派對。（嘉義市政府提供）

市府教育處25日在嘉義市立棒球場前，舉辦「藝童趣•嘉遊」幼兒教育成果展，早上8點半起，由YOYO菠菜哥哥與櫻桃姐姐表演炒熱氣氛，現場規劃闖關攤位、靜態展示、親子走秀與親子彩繪等活動，讓家長與寶貝一起體驗，發掘孩子的創意美感。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應