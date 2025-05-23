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安藤忠雄免費幫設計 「童書之森．台中」兒童圖書館今動工

2025/05/23 21:28

由安藤忠雄設計的「童書之森．台中」兒童圖書館今動工。（記者蘇孟娟攝）由安藤忠雄設計的「童書之森．台中」兒童圖書館今動工。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕日本知名建築師安藤忠雄設計的「童書之森．台中」兒童圖書館，落腳在台中市西屯區秋紅谷旁，是安藤忠雄繼日本之外，在東亞地區打造首座「童書之森」，由安藤忠雄免費設計，台中市政府號召民間投資4億興建，圖書館今日動土，預計明年底完工。

安藤忠雄今透過視訊表示，盼台中的「童書之森」能在AI時代下，啟發孩子從知識與閱讀中找到自己的未來。

安藤忠雄（右後）透過視訊見證動土典禮。（記者蘇孟娟攝）安藤忠雄（右後）透過視訊見證動土典禮。（記者蘇孟娟攝）

台中市長盧秀燕指出，「童書之森」圖書館是安藤忠雄重要計畫，在日本已打造4座，4年前她透過報導得知安藤忠雄願為台灣免費設計一座兒童圖書館，積極爭取配合安藤建築師對選址、設計尊重、民間捐建等要求，成功促成「童書之森」落腳台中，也是日本之外的東亞首座「童書之森」。

今日動工典禮中，安藤忠雄以視訊分享設計理念，強調「童書之森」以「為未來孵的蛋」為概念，設計橢圓形建築，象徵地球及人類與自然之間的平衡，希望在AI時代下，啟發孩子在知識與閱讀中找到未來及生存的能力。

文化局指出，「童書之森．台中」由民間捐資4億元打造，由忠泰建設協助設計溝通、聯聚建設負責興建，總樓地板面積約800平方公尺，預計於明年底完工。

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