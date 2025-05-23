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未來會一直來 兒未願景館明啟用，李遠點出「現在」最重要的事
文化部長李遠（前排右4）在2025國際兒童博物館交流論壇閉幕時，感謝所有參與的專家學者及夥伴們，為國家兒童未來館注入許多豐富的想像與寶貴的啟發。（文化部提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕文化部為推動國家兒童未來館的成立，並借鏡國際兒童博物館及國內博物館、民間團體的經驗，特別於昨、今（23日）2天在國家圖書館舉辦「想像國家兒童未來館：2025國際兒童博物館交流論壇」。
文化部長李遠於閉幕致詞時表示，「重視兒童的國家，一定會給孩子一個未來；重視兒童的國家，也會希望給未來的孩子一個很好玩的神秘基地」。做為文化部長，他想要「創造」一個現在就讓孩子們可以玩、可以接觸建造過程的「願景館」，而這個願景館即將在明天啟用。
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「所有的過程比結果還要重要」，李遠說，他期盼的是現在的孩子就能夠開始介入建築設計的過程；孩子們現在所有對未來館的想像及意見，也都會傳到日本，讓伊東豊雄參考融入建築設計中，「當未來的某一天這個可能已經長大的孩子經過兒童未來館時，他會真正感覺這個建築也是他曾經參與過的」。
「這是一片森林，一個可以玩的地方」，李遠說，一直擁有「瘋狂」性格的他，與充滿「童趣」的伊東豊雄，共同期待的都是一個天馬行空的未來，「未來會一直來，兒童也會一直長大，我們永遠不知道兒童的未來是什麼，我們只能讓他們從這一刻開始參與」。
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