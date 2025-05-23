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為國家兒童未來館辦論壇 3核心概念：玩、遊戲，還有1重點

2025/05/23 22:38

2025國際兒童博物館交流論壇「想像國家兒童未來館」邀集國內外兒童教育、博物館等領域的專家學者，聚焦「兒童權利」、「遊戲探索」、「想像創造」、「多元共融」、「永續價值」及「未來素養」6大主題探討。（文化部提供）2025國際兒童博物館交流論壇「想像國家兒童未來館」邀集國內外兒童教育、博物館等領域的專家學者，聚焦「兒童權利」、「遊戲探索」、「想像創造」、「多元共融」、「永續價值」及「未來素養」6大主題探討。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國家兒童未來館的願景館將於明（24）日正式啟用，文化部特別提前2日舉辦「想像國家兒童未來館：2025國際兒童博物館交流論壇」，邀請來自日本、法國、荷蘭、美國等地具指標性的兒童博物館及文化實踐者，與國內教育、科技及藝術領域行動者進行跨域對話，2天共4百多人次參與，共同為台灣首座國家級兒童博物館的未來描繪願景、凝聚共識。

論壇聚焦「遊戲探索」、「多元共融」、「永續價值」、「想像創造」、「兒童權利」及「未來素養」等主題，特別是「玩」、「遊戲」、「兒童的權利」這些以往較少出現在博物館的概念，貫穿其中。

日本東京玩具美術館部長石井今日子分享，從少子化而廢校的小學建築改造開始的東京玩具美術館，透過玩具與藝術概念導入，以及400位具備專業知識的「玩具學藝員」協助，讓高齡者、主婦及孩子們都能夠一起玩遊戲。

法國科學工業城展覽總監拉斐爾・夏奈提到，過去30年來一直以「遊戲」作為吸引觀眾參與的方式，且依照不同成長階段設計適齡展覽、打造兒童自主參與的空間，期望孩童在當代社會中找到自己的位置。

美國華府國家兒童博物館顧問Jessica Harvey分享如何將「玩耍」從消遣提升至教育學習的強大工具，透過孩子充滿玩心探索的特質，藉由有意圖、引人入勝的環境，培養兒童關鍵的認知和社會情緒技能。

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