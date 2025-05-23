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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

台虎×阪神「台灣日」暖身開跑 指定航線85折再抽賽事門票

2025/05/23 22:40

台虎×阪神台灣日暖身開跑，不僅指定航線優惠、還可再抽賽事門票。（台灣虎航提供）台虎×阪神台灣日暖身開跑，不僅指定航線優惠、還可再抽賽事門票。（台灣虎航提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕熱愛棒球的你千萬別錯過！延續往年熱情，台灣虎航今（2025）年再度與日本超人氣的阪神虎棒球隊攜手合作，預計於6月17日舉辦「台灣日」活動，本次將由台灣虎航董事長黃世惠，以及曾效力於阪神虎的台灣旅日好手蕭一傑擔任開球嘉賓；同時，更邀請到中華職棒六支球隊的啦啦隊女孩們到場，以熱情洋溢的表演為場上的阪神虎選手應援，展現台灣獨有的棒球文化與活力。

除了精采的開球儀式和吸睛的啦啦隊表演外，球迷還能報名參加由蕭一傑親自解說的見學體驗，深入了解甲子園球場的魅力；場邊也設置豐富有趣的攤位活動，讓球迷在觀賽之餘也能體驗台灣的魅力。為了替活動提前暖場，亦推出指定航線包括大阪關西及岡山航線的促銷活動，即日起至5月26日期間，可訂購的旅行期間為6月1日起至6月30日，只要購買上述航線且同時購買來回程並輸入指定折扣碼「IT15SALE」，就有機會享有85折優惠。同場加碼，只要購買台灣出發前往關西大阪、岡山或米子（鳥取）之台灣虎航來回機票，且旅行期間含台灣日活動當天（6月17日），按讚台灣虎航粉專指定貼文並留言回覆相關問題，還能再抽台虎×阪神台灣日當天的賽事門票，有機會親臨現場感受這場充滿熱情的賽事，更多相關活動內容詳詢台灣虎航官方粉絲專頁。

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