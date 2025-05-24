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藝術家服4月役「閒」太短 研發出作戰食物「宣傳彈」

2025/05/24 02:05

張程鈞作品《二兵研發兵》將宣傳品轉化為食物，對敵軍進行「戰爭感化」。（當代館提供）張程鈞作品《二兵研發兵》將宣傳品轉化為食物，對敵軍進行「戰爭感化」。（當代館提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕地震撼動土地、風雨摧剝環境、政局牽動世情，這些時常導致人心不安的因素，相信生活在台灣的人都很有感。獨立策展人林裕軒策畫的主題展覽「安全室」，在台北當代藝術館建構出一個既似庇護所、又似極度靠近威脅的前線陣地，也引領觀眾思考如何在持續變動的挑戰中，尋找出口。

其中，入口第1件作品《二兵研發兵》相當有趣，是創作者張程鈞在服兵役期間得到的靈感。因為讀書而延到快30歲才服義務役的張程鈞說，其實軍中並沒有所謂「研發兵」，他在戰車部隊，每天出勤、整理戰車、清理槍管，培養戰爭的危機感。但因為當時他服的是4個月的常備兵役，心情上輕鬆很多，直到烏俄戰爭爆發後，特別思考了戰爭的問題。

那段時期不能做什麼事，他閒暇時就畫畫，後來畫了一種飛彈的設計圖，叫「宣傳彈」，就是兩國開戰之前，會空投到敵對國家做策反敵軍的宣傳。張程鈞說，那個飛彈落地後會彈開，裡面放了很多食物，就像在俄羅斯吃不到麥當勞，我們也可以想，在中國有什麼東西是他們吃不到而很嚮往的，如果要跟中國開戰，就可以此進行心理戰。

既然思考了戰爭的問題，身為30出頭的年輕人，會不會害怕戰爭？張程鈞坦承，相信沒有人希望打仗，但如果無法避免，不會想逃避。

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