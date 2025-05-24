高流綻放法國國旗燈影 法國生活節在高雄首日湧萬人

高雄流行音樂中心將在法國生活節期間，連續3天點亮法國國旗燈光。（高市府提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄流行音樂中心昨晚透過燈影亮出法國國旗色彩，也替2025法國生活節在高雄第1天暖場，高雄市政府指出，今年活動結合海洋元素，推出更多元豐富的內容，首日即吸引破萬民眾湧入駁二體驗高雄的法式風情，再現夏季台法盛事。

2025法國生活節23日盛大回歸，駁二湧萬人參與。（高市府提供）

今年法國生活節擴大舉辦，週五登場首日就吸引爆滿人潮、場面熱絡；行政暨國際處長張硯卿邀請國內外朋友把握這個週末到訪駁二共襄盛舉，精彩法式音樂演出，及人氣法式餐廳與法式烘焙坊特別打造法國生活節快閃店、台法質感品牌齊聚市集，都是法國生活節「期間限定」，不容錯過！

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首日音樂演出由台法爵士女伶Estelle Perrault張婷雅、法式音樂劇演員Gauthier Herbin、國際音樂劇女伶Jaime Bono在開幕式帶來經典法式組曲，嗨翻全場！幾位音樂人接下來兩天將陸續在駁二帶來精湛動人的音樂表演。

法國生活節安排精采台法音樂演出。（高市府提供）

法國生活節週末節目滿檔！包括人氣KOL吉雷米（Rémy Gils）、安娜（Anna）的戶外文化講座；文藻大學法語系也將首度帶來戶外法語卡拉OK，邀請喜歡唱歌的朋友一起學習法語歌曲，享受香頌金曲時光。

大義公園則安排多場有趣的街頭藝術互動表演，草地文化區更能欣賞到法國插畫家Christopher Boyd一手打造的海洋主題巨型漫畫作品；台北法國實驗教育機構推出兒童手作船體驗，也歡迎現場報名參加！喜愛運動的民眾，不要錯過法式滾球表演賽，還有首次於高雄舉辦的法式咖啡趣味競走。

2025法國生活節23日起一連3天在駁二舉行。（高市府提供）

知名法餐主廚簡天才師傅今年再度進駐法國生活節打造期間限定快閃餐廳，首次在法國生活節登場的高人氣莎士比亞烘焙坊，特別推出多款法式經典甜點與限定麵包，吸引排隊人潮，以及高餐藍帶國際廚藝學院將帶來精緻的法式料理現場示範，讓民眾邊吃邊學，體驗最道地的法式美食。

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